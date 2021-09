Se billedserie Heino Knudsen, Poul Nyrup Rasmussen og Freddy Blak og fik sig en snak, inden Poul Nyrup skulle tale: Foto: Thomas Olsen

Opskrift på fællesskab: Varme retter skal hjælpe udsatte børn

Sjælland - 16. september 2021 kl. 20:15 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Der var lagt i ovnen til en masse godt hjemmebag, men måske også den kommende regionsrådsvalgkamp, da den socialdemokratiske regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen havde dækket op til sine gæster i Dansk Metals lokaler det sydlige Næstved torsdag aften. På menuen var præsentation og reception for hans nye kogebog » Heino & Co. - En kogebog for fællesskabet«, som er lavet sammen med politiske venner såvel som modstandere, krydret med en nænsom blanding af tv-kendisser, kulturpersonligheder, direktører, sportsfolk med mere.

Der er dog også en kok - Claus Meyer - blandt bidragyderne.

Alt overskud fra bogen går til organisationerne Headspace og Legeheltene. Headspace hjælper børn, der har brug for nogle at tale med, for eksempel på grund af ensomhed, mindreværd eller andre psykiske problemer. Legeheltene tilbyder leg og bevægelse til børn, der er indlagt på sygehusene.

Støtter godt formål - Mange har brug for en hjælpende hånd, og køen til psykiatrien er lang, langt længere end før corona. Under coronaen har mange unge gået rundt og er blevet alene. Meningen med Headspace er at hjælpe unge, før de bliver så syge, at de har brug for psykiatrien. Vi har bevæget os fra et omsorgssamfund til et behandlersamfund, men de unge har brug for hjælpen, når det passer dem og på deres præmisser, sagde tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der er blandt bidragyderne til bogen og desuden står bag Headspace. Han er som mange vil vide selv gået aktivt ind i kampen mod ensomhed og andre psykiske problemer hos børn og unge efter hans datters tragiske selvmord.

Heino Knudsen, som sammen med nuværende regionsrådsmedlem i Region Sjælland og blandt andet tidligere europaparlamentariker Freddy Blak står i spidsen for bogudgivelsen, var overvældet over støtten i såvel den propfyldte sal som i arbejdet med bogen.

- Formålet med bogen er at samle penge ind til de to organisationer. Og man bliver rørt, når der er så mange folk, der gerne vil støtte op. Det er godt, hvis vi gennem bogen kan hjælpe Headspace og Legeheltene med penge og opmærksomhed, sagde Heino Knudsen, hvorefter han takkede alle, der havde bidraget til bogen.

- Det betyder meget for mig at kunne give noget til fællesskabet. Her har vi valgt at målrette det børn og unge, der har det svært, som via Headspace og Legeheltene kan få hjælp til en ny chance i livet og at komme i den rigtige retning, sagde Heino Knudsen.

Headspace arbejder sammen med kommuner og regioner og er at finde i samlet 28 byer i hele landet. I Region Sjælland har man for eksempel i byer som Roskilde, Kalundborg og Slagelse tilknyttet regionens psykiatrimedarbejdere til tilbuddet, så de er klar til at hjælpe de mest sårbare børn og unge.

Legeheltene prøver at få lyset og livsglæden tilbage i børnenes øjnene, hvis de bliver indlagt på hospitalet.

- Børn, der har hele livet foran sig, og som bliver indlagt, det er næsten ikke til at bære, fordi de udover sygdommen risikerer at blive ekskluderet fra fællesskabet. Dem hjælper vi med at få livet tilbage via leg og bevægelse, sagde generalsekretær i Børneulykkesfonden, der også står for Legeheltene, Henriette Madsen. Legeheltene er aktive på syv, snart otte hospitaler i landet.

Ej valgkamp Avisens udsendte følte sig nødsaget til at spørge regionsrådsformanden, hvis navn og billede pryder forsiden af kogebogen, om den, udover støtten til et godt formål og at skabe sammenhold gennem mad, også på sin vis er en del af den nært forestående regionsrådsvalgkamp. Her genopstiller Heino Knudsen som spidskandidat for sit parti.

- Det kan jeg godt forstå, du spørger om. Men nej, der er overhovedet ikke tale om valgkamp - bogen skulle have været færdig før sommerferien. Men når man er afhængig af frivillige kræfter, så kan tingene godt trække ud, og det er sket. Det skal ikke handle om politik, og det er jo heller ikke en socialdemokratisk kogebog, siger Heino Knudsen.

Der er en del fremtrædende socialdemokrater med i kogebogen?

- Ja, men der er også eksempelvis en fremtrædende konservativ europaparlamentariker og en tidligere Venstre borgmester i København (Pernille Weiss og Pia Allerslev red.). Det har været vigtigt for mig, at det er et fællesskab på tværs af for eksempel partier, svarer han.

»En kogebog for fællesskabet« var allerede ved receptionens begyndelse solgt i cirka 500 eksemplarer, inklusive forhåndsbestillinger. Der er i alt trykt 1500 styk i første omgang.

Hvor meget er det målet at samle ind til de to foreninger?

- De koster 100 kroner hver, så er der moms og omkostninger til at trykke bogen, så vi havner nok på omkring 100.000 kroner i første omgang. Men vi vil da gerne genoptrykke bogen i flere eksemplarer, hvis der bliver efterspørgsel, sagde Heino Knudsen.

Kogebogen består af 47 opskrifter, og bidragyderne, som kort portrætteres i bogen, er ikke blevet betalt for deres medvirken. Freddy Blak har været igangsætter på bogen, der kom af et fælles ønske om at samle ind til velgørende foreninger.