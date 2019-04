Hvis grundvandet forurenes med pesticider, går det videre i vores drikkevand. Foto: Jens Wollesen.

Oprydning i fortidens synder kan koste dyrt

Sjælland - 30. april 2019

Region Sjælland holder øje med om pesticider forurener vores jord og grundvand - især på de mindre øer, hvor grundvand kan blive knapt. I 2018 blev Agersø og Omø undersøgt, og undersøgelserne fortsætter på Bogø og siden de øvrige småøer i regionen.

Desuden foregår der oprensning ved Slimminge ved Køge og Store Heddinge på Stevns.

- Jeg er utroligt glad for, at vi prioriterer beskyttelsen af grundvandet og dermed vores allesammens drikkevand så højt. Der er grund til at sige tak til de syv partier, der ved budgetforhandlingerne sikrede, at der trods besparelser på regional udvikling, ikke blev sparet på miljøområdet, sagde Peter Jacobsen (DF), formand for udvalget for regional udvikling, på mandagens regionsrådsmøde.

Han så gerne, at der blev brugt flere penge på at sikre rent drikkevand og rydde op efter fortidens miljøsyndere:

- Men inden for de midler, vi har, strækker vi pengene langt og prioriterer samarbejdet med de øvrige regioner, kommunerne og landbrugets organisationer. De lokale partnerskaber er helt afgørende for, at vi kan lykkes, sagde Peter Jacobsen, som kom med et hip til regeringen for at være fodslæbende i indsatsen mod pesticid-forurening.

Enhedslistens Jørgen Holst anerkender, at man inden for rammerne gør en solid indsats i regionen.

- Men det her løser ikke opgaven, vi får ikke standset de forureninger, som ligger derude. Det er for lidt og for langsomt. Når vi får at vide, at det vil tage 45 år at få løst opgaven, så venter kemikalierne altså ikke på det, sagde Jørgen Holst, der fik provokeret både Venstre og Konservative med at slå på, at landbruget stadig forurener med pesticider.

Regionsrådsformand Heino Knudsen opfordrede politikerkollegerne til at påvirke Christiansborg til at føre en mere aktiv klima- og miljøpolitik.

Regionsrådet godkendte forslaget til den videre indsats på jordforureningsområdet.