Opråb fra pressede sygehuse: - Aflys nytårsaften

Sådan lyder opråbet fra Leif Panduro Jensen, koncerndirektør i Region Sjælland, til politikere og sundhedsmyndigheder forud for et møde mellem sundhedsminister Magnus Heunicke og Folketingets sundhedsordførere ved middagstid tirsdag.

- Jeg ved ikke præcis, hvad der skal til for at bremse smitten. Men set herfra hvor jeg står, så ser vi et stærkt stigende antal indlagte med Covid-19 på de sjællandske sygehuse, og de tiltag, der er sat ind for at inddæmme smitten, har ikke været tilstrækkelige, siger Leif Panduro Jensen til Sn.dk.