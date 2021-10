Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Opråb: Sygeplejerske-mangel er skadeligt for os selv og patienterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Opråb: Sygeplejerske-mangel er skadeligt for os selv og patienterne

Sjælland - 25. oktober 2021 kl. 18:14 Af Tomas Revsbech og Martin Olsen Kontakt redaktionen

Det sjællandske sygehusvæsen er "i frit fald" og arbejdsmiljøet på sygehusene er "presset helt ud over kanten".

Sådan lyder det i et fælles, åbent brev til Region Sjællands regionsråd fra sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentanter på sygehusene i Køge, Roskilde, Holbæk, Slagelse (herunder Næstved Sygehus), Nykøbing F. samt i psykiatrien.

Ifølge sygeplejerskerne er sygehusene og psykiatrien endt i en negativ spiral, hvor sygeplejersker søger andre steder hen, mens man samtidig ikke kan rekruttere nye. Skal den udvikling vendes kræver det, at regionsrådspolitikerne åbner kassen og sikrer sygeplejerskerne "en ordentlig løn", som det formuleres i brevet.

- Vores største problem lige nu er, at vi simpelthen ikke kan rekruttere sygeplejersker til alle vores ledige stillinger. Hver anden sygeplejerskestilling på landsplan bliver ikke besat, og på Sjællands Universitetshospital, hvor jeg selv arbejder, havde vi i juni måned 187 vakante stillinger. Det er virkelig mange. For at vi kan vende den spiral er vi nødt til at hæve lønnen for at rekruttere de sygeplejersker, som vi har brug for, siger Michelle Gulbæk Servé.

Hun er fællestillidsrepræsentant (FTR) for sygeplejerskerne på Sjællands Universitetshospital i Roskilde og en af 6 FTR'er, der har skrevet til regionsrådspolitikerne på vegne af cirka 3500 medlemmer på de sjællandske sygehuse og i psykiatrien.

Michelle Gulbæk Servé fortæller, at nogle af stillingerne på Sjællands Universitetshospital i Roskilde bliver besat af vikarer, mens andre er blevet besat af andre faggrupper, eksempelvis social- og sundheds-hjælpere.

- Jeg sætter stor pris på mine kolleger fra andre faggrupper. Men når sygeplejerskemanglen bliver så stor, at man tager SOSU-hjælpere ind i en sygeplejerske-stilling, kan jeg godt blive bekymret for patientsikkerheden. For de har ikke samme faglighed og uddannelse som en sygeplejerske, siger hun.

Politikerne lovede bedring At det åbne brev kommer nu, er på ingen måde tilfældigt.

Der skal afholdes valg til landets fem regionsråd samtidig med, at der stemmes til kommunalvalgene 16. november. Ifølge Michelle Gulbæk Servé og de øvrige FTR må politikerne til at komme på banen med visioner for, hvordan de vil sikre flere sygeplejersker:

- For fire år siden lovede mange af dem, at de ville tage fat på en indsats med rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker. Men vi kan ikke se, at der er sket en bedring på de fire år. Der har lige været et forløb med strejke om vores overenskomst, hvor regionsrådspolitikerne hele vejen igennem var meget, meget stille. Og de er trods alt vores arbejdsgivere, siger hun.

Hjælp på vej Regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S) erkender, at presset på sundhedspersonalet er for hårdt, men han understreger samtidig, at der ikke er nogen hurtige løsninger.

- Jeg er fuldt ud opmærksom på, at der er et presset sygehusvæsen - ikke kun hos os, men i hele landet, og jeg er også dybt bekymret over situationen. Der er stadig for hårdt et arbejdspres på sygeplejerskerne, siger den socialdemokratiske regionsrådsformand.

Uafhængigt af sygeplejerskernes åbne brev til regionsrådsmedlemmerne var travlheden og presset på sygehusene i forvejen på dagsordenen, da regionens indflydelsesrige forretningsudvalg mandag mødtes til det sidste møde i udvalget inden valget 16. november. Under mødet kom der en håndsrækning, som indledningsvist er tiltænkt de særligt pressede medicinske afdelinger på regionens sygehuse.

- Vi har i dag drøftet løsninger både på den korte og lange bane. Det handler især om rekruttering. Og i den forbindelse har vi besluttet at afsætte minimum 25 millioner kroner til at rekruttere støttepersonale - altså administrativt personale - som skal understøtte sygeplejersker og læger. Derudover har vi bedt vores organisation om at komme med et oplæg til, hvordan man kan arbejde med løndelen, og hvordan man kan nedbringe de administrative byrder, siger Heino Knudsen.

Den endelige fordeling af de 25 millioner kroner er ikke fastlagt endnu. Forbedringerne skal gerne kunne mærkes fra næste år, understreger regionsrådsformanden.

relaterede artikler

Ekspert: Sygeplejersker er dybt frustrerede 25. oktober 2021 kl. 17:03