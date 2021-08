Den nuværende strejke havde tirsdag varet i 53 dage. Her ses sygeplejersker til demonstration og stafetløb rundt om Slagelse Sygehus. Foto: Thomas Olsen

Opråb: Sjællandske konservative kræver indgreb i sygeplejerskekonflikt

Sjælland - 10. august 2021 kl. 11:03 Af Martin Olsen og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Netop som den landsdækkende sygeplejerskekonflikt intensiveres opfordrer medlem af Regionsrådet for Det Konservative Folkeparti Christian Wedell-Neergaard sammen med sin partikollega Egon Bo i et åbent brev politikerne i Region Sjælland til at bede kollegerne på Christiansborg om at gribe ind i sygeplejerskekonflikten.

- Vi har skrevet det her åbne brev til Regionsrådet, fordi vi er bekymret for situation og for patienterne. Først havde vi en Covid-19-krise, hvor der blev udsat operationer og ambulante behandlinger, og nu kommer en sygeplejerskekonflikt, som også udskyder operationer og ambulante behandlinger. Det synes vi ikke, patienterne kan leve med. Det giver en utryghed og en usikkerhed i forhold til, hvornår man som patient kan være færdigbehandlet og komme tilbage til sit liv og sit arbejde, siger Christian Wedell-Neergaard.

Han vil ikke forholde eller blande sig i konfliktens indhold, men er bekymret for patienterne.

720 operationer foreløbigt udskudt Strejken betyder, at 720 operationer og 1820 ambulante behandlinger i Region Sjælland indtil videre er blevet udskudt. Fra fra 10. august udtages yderligere 93 sygeplejersker i regionen til konflikten, så i alt cirka 400 sygeplejersker har nedlagt arbejdet. Det viser en opgørelse fra Region Sjælland.

Annemarie Knigge (S), der er formand for regionens udvalg for sygehusenes behandlingstilbud, har ingen kommentarer til Christian Wedell-Neergaards forslag. Hun ønsker heller ikke at tage stilling til selve konfliktens kerne, men konstaterer, at den langvarige strejke går hårdt ud over de berørte patienter.

- Der må virkelig gerne snart ske noget, for der er altså nogle borgere, der betaler en pris for det her. Og der alt for lidt fokus på, at der er mennesker, der ikke får den behandling eller operation, de burde have, siger Annemarie Knigge.

Christian Wedell-Neergaard peger på, at så længe sygeplejerskekonflikten står på, giver det ikke mening at sætte sig ned og forhandle budgetter og lægge planer i regionsrådsregi, som måske alligevel ikke kan overholdes på grund af strejken.

- Vi kan ikke rigtig sættes os ved forhandlingsbordet og forhandle budgetter for 2022, uden at den her konflikt er adresseret. Det er vigtigt, at sygeplejerskerne er en del af det, så vi kan overholde de garantier og servicemål, som vi giver patienterne, siger Christian Wedell-Neergaard til Sn.dk.

Sn.dk har også fået en kommentar fra De Konservatives sundhedsordfører på Christiansborg.

- Det tilkommer ikke mig at blande mig i en verserende konflikt. Jeg er bekendt med, at der er aftalt et møde mellem parterne, og håber, det fører til et resultat, så sygehusene igen kan komme op i fuld kapacitet, skriver De Konservatives sundhedsordfører Per Larsen i en sms til Sn.dk