Elever gør klar til at pitche online for dommerne. Foto: Fonden for Entreprenørskab Foto: Claus Nicolajsen n nicolajsen photograpy

Oplev unge iværksætterspirer fra Sjælland pitche live til DM i Entreprenørskab

Sjælland - 21. april 2021 kl. 07:14 Kontakt redaktionen

I månedsvis har 43 hold med elever fra ungdomsuddannelserne knoklet med deres iværksætterideer. Og der kan være langt fra skolebænken til at turde springe ud som iværksætter, men torsdag den 22. april tager de unge første skridt, når de deltager i Company Programme - Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab, hvor de dyster på innovative ideer og chancen for at kickstarte iværksætterdrømmen.

Fra Region Sjælland har fire elever fra EUC Sjælland i Næstved, fire fra Næstved Gymnasium & HF, fire fra Slotshaven Gymnasium i Holbæk og syv elever fra ZBC i Ringsted kvalificeret sig til DM.

Mesterskabet sendes direkte fra Dansk Industri i København, og alle deltagerne er med online fra deres eget lokalområde. Det betyder dog ikke færre nerver for de mange unge, som siden august har knoklet for at udvikle deres iværksætterideer.

- Deltagerne har knoklet siden skoleårets start for at udvikle spændende og innovative ideer, og det har bestemt ikke været let, når de en stor del af tiden ikke har kunnet mødes fysisk. Men de her unge lader sig ikke så let slå ud, og jeg er sikker på, at vi vil se knivskarpe præsentationer og unge, som viser at de kan omstille sig og kan skabe, forandre og gøre en forskel i verden, siger Christian Vintergaard, administrerende direktør i Fonden for Entreprenørskab, som står bag arrangementet.

Innovative ideer Bæredygtige byggeplader produceret af engangsmundbind, vandopløselig emballage og en desinfektionskasse til frugt og grønt i supermarkederne. Det er blot nogle af ideerne, som eleverne vil præsentere på torsdag. De har alle kvalificeret sig via regionale mesterskaber, og nu skal det store slag stå, hvor det afgøres, hvem der har Danmarks bedste idé af de 155 tilbageværende elever.

- Man kan blive helt overvældet af den idérigdom, eleverne viser i deres projekter. Men det vigtigste er, at de nu også har fået mulighed for at øve sig i at omsætte ideer til nye virksomheder. Danmark har nemlig brug for, at flere ser det som en oplagt mulighed at blive iværksættere, og vi arbejder hårdt for at give dem bedre vilkår. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi i Dansk Industri kan bakke op om DM i Entreprenørskab, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i Dansk Industri.

På dagen konkurrerer de unge i fire kategorier: Science & Technology, Society & Globalization, Business & Service og Trade & Skills. Alle deltagere skal pitche (kort præsentation) live på en af de digitale åbne scener, hvor alle nysgerrige kan se med, og derefter skal de møde dommerne til et dyberegående interview, hvor dommerne kan spørge ind til ideerne og give feedback.

Sidst på eftermiddagen findes det bedst placerede hold i hver kategori, som tørner sammen i finalen, hvor de endnu en gang skal pitche for et mixet dommerpanel og en overdommer, som inden kl. 18 skal blive enige om, hvem der vinder 18.000 kroner sponsoreret af Nordea og går videre til Europamesterskabet.

Vær med hele dagen Det er muligt at opleve de unge iværksætterspirer direkte til DM i Entreprenørskab. Alle interesserede kan være med under åbningen, live præsentationerne på de to hovedscener, og når vinderne skal kåres sidst på dagen. Det foregår online den 22. april fra kl. 9. Det er muligt at tilmelde sig se med ved at gå ind på www.ffe-ye.dk

Dagens program ser således ud:

9.00 - 9.30: Velkomst og åbning - offentlig

09.40 - 12.00: Online præsentation fra to online scener - offentlig

12.30 - 16.15: Dommerinterviews - kun dommere og elevhold

17.00 - 18.00: Online kåring af vindere inkl. pitch fra kategorivindere - offentlig

Spang