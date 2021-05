For bare en uge siden nikkede Region Sjællands regionsråd ja til at sætte gang i et udbud af batteritog. Økonomien omkring opladere til batteritogene er dog uafklaret. Nu viser det sig, at Rambøll vurderer, at opladerstationerne kan blive langt dyrere, end hvad konsulentfirmaet selv kom frem til i 2020.

"Opladerstik" blev ikke regnet med: Genberegning giver kæmpe prishop på sjællandske batteritog

Det viser en endnu ikke offentliggjort rapport over lokalbanernes tilstand, som konsulentfirmaet Rambøll har lavet for Danske Regioner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her