Opdateret: 1147 regionsansatte er nu sendt hjem - flere følger

Sjælland - 13. marts 2020 kl. 15:47 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Sjælland har torsdag og fredag sendt i alt 1147 ansatte hjem for at arbejde de næst 14 dage.

Tallet er ikke endeligt, da man først vil være endeligt færdige med overflytningen af de sidste ansatte til hjemmearbejde mandag.

De hjemsendte er primært administrativt personale og funktionærer. I første omgang i regionshuset, siden på sygehusene.

Det oplyser Region Sjælland fredag eftermiddag til Sn.dk.

På et pressemøde torsdag aften varslede man, at ansatte ville blive sendt hjem og arbejde som led i regionens tiltag mod coronavirus.

På pressemødet oplyste man, at i løbet af torsdagen havde hjemsendt de første 313 ansatte. Og at flere ville følge.

Samtidig oplyste man, at læger og sygeplejersker kan blive overflyttet til akutberedskab, og deres ferie kan inddrages.

Alle tiltag sker i forlængelse af regeringens tiltag for at bremse spredningen af coronavirus, der blev meldt ud onsdag aften.

- Vi skal som offentlig myndighed tilsikre, at så mange medarbejdere som muligt kan være hjemme de næsten 14 dage. Vi har sikret, at de medarbejdere, vi har sendt hjem, har fået stillet it-udstyr og opkoblinger op, så de kan det, sagde Per Bennetsen, regionsdirektør i Region Sjælland, på pressemødet torsdag aften.

Per Bennetsen oplyste yderligere, at der kan blive tale om, at der kan opstå situationer, hvor man er nødt til at inddrage de ansattes ferie, hvis tingene udvikler sig.

- Vi kan også blive nødt til at flytte medarbejdere fra en funktion til en anden. Hvis man er ansat på en afdeling, hvor presset er mindre akut eller der er aflyst operationer, kan man blive flyttet over i en funktion, hvor der er mere akut behov for en indsats. Det kan også være læger, der sidder med administrative opgaver, der kommer ud i nogle funktioner, sagde Per Bennetsen.

Han tilføjer, at man fra ledelsen side er i dialog med de faglige organisationer om tingene og samtidig forsøger at være fleksible.

- Vi vil gerne prøve at sikre at de sygeplejersker, læger og andre ansatte eksempelvis kan varetage den børnepasning,d e har brug for, sagde Per Bennetsen.

Regionsdirektøren tilføjede at alle møder, kurser og rejser er aflyst på nuværende tidspunkt.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) oplyste på mødet, at alle politiske møder indtil videre er aflyst eller udskudt.

Pensionerede i spil Statsministeren og myndighederne har tidligere lagt op til, at pensionsrede læger og sygeplejersker kan komme i spil som en del af beredskabet.

Ifølge regionens lægefaglige koncerndirektør Leif Panduro Jensen er der »ikke lige nu behov for det«.

- Men behovet kan opstå. Så det er noget vi drøfter, sagde han.

Han oplyste, at der en af de nærmeste dage vil blive etableret et telefonnummer, hvor tidligere eller pensioneret sundhedspersonale vil kunne henvende sig med henblik på eventuelt at blive en del af beredskabet.

Nummeret vil fremgå af region Sjællands hjemmeside: www.regionsjaelland.dk

