Op mod 20.000 uden netforbindelse: Her er forklaringen

Vi oplever i øjeblikket en driftsfejl, som gør, at mange kunder er uden netforbindele, stod der på Fibias hjemmeside torsdag morgen. Det betød, at mellem 15.000 og 20.000 kunder på Fibias net vågnede op uden netforbindelse, og dermed hverken havde internetadgang og nogle heller ikke kunne bruge tv'et.

Kommunikationskonsulent Rasmus Carlsen forklarer:

– I nat skete der en fejl i en opgradering, og det betød, at der ikke var hul igennem over det hele.

Fejlen ramte bredt over hele netværket, og på hjemmesiden kunne man da også læse, at det var kunder på Sjælland og Øerne og Midt- og Østjylland, der manglede forbindelsen.

Rasmus Carlsen fortæller, at fejlen skete, da Fibia var ved at opgradere nettet.

Udfaldet varede i omkring 45 minutter fra klokken 7.30.

På nuværende tidspunkt har Fibia ikke det fulde overblik over, hvor mange der blev berørt, men det drejer sig formentlig om højst 15-20.000 kunder.