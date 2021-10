Lakrids By Bülow har sat sig for at få hele verden til at elske lakrids. Pr-foto: Lakrids By Bülow

Om 412 år og 292 dage skal verden elske lakrids

Sjælland - 14. oktober 2021 kl. 09:02 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

- Vi ved, at størstedelen af verdens befolkning ikke kan lide lakrids, men det er jo netop det, vi hver eneste dag arbejder med at gøre op med. Vi drømmer om at få hele verden til at elske lakrids. Det er en rejse, vi har taget tilløb til de sidste mange år, hvor Danmark gradvist er blevet en mindre del af vores forretning. Nu er tiden kommet til at skabe et endnu større, globalt smagspanel, siger Fredrik Nilsson, administrerende direktør hos Lakrids By Bülow.

I dag udgør det danske marked mindre end en tredjedel af omsætningen, hvor det bare i 2017 var hele 55 pct. Derfor er næste skridt for udbredelsen af brandet internationalt Lakrids By Bülows nye kommunikationskoncept.

Én lakrids ad gangen Lige siden den allerførste lakrids kom til verden på Bornholm i 2007, har Lakrids By Bülow bygget på sampling. Lakridsproducenten tæller i dag knap 2000 forhandlere i 25 lande og har oplevet stor vækst på eksisterende markeder, men også helt nye som distributører i Jordan, Australien, Egypten og mange flere. Med den nye strategi giver gourmetlakridsvirksomheden sig i kast med verdens største sampling. Den skal lære verden at elske lakrids - én lakrids ad gangen.

- Det kan godt være, at det lyder absurd og urealistisk, men netop derfor elsker vi vores mission. Vi har dog brug for hjælp. Mange mennesker tror ikke, de kan lide lakrids, men vi er overbeviste om, at hvis vi kan få verden til at smage netop vores lakrids, vil de fornemme den kærlighed og indsats, vi lægger i det - og forhåbentlig elske det, siger Sarah Maria Carl, der er marketingsdirektør hos Lakrids By Bülow.

Samplingen af lakridserne fra Lakrids By Bülow er netop sat igang, og man kan skrive sig op til at få tilsendt en pakke med lakridser. Det eneste krav fra lakridsproducenten er, at man deler det med en »hater«. På den måde vil 84 pct. af verden ifølge Lakrids By Bülows egne beregninger elske lakrids om præcis 412 år og 292 dage.