Trangen til at nyde det danske sommerlandskab er stor, og sommerhuse er i høj kurs i disse uger. Feriepartner Odsherred melder alt udsolgt indtil anden uge i august, hvor der pt. er seks huse ledige. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Også på Sjælland vil flere danskere i sommerhus i Danmark

Sjælland - 20. juli 2021 kl. 16:55 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen

Coronapandemien har fået flere danskere end tidligere til at leje sommerhuse herhjemme. Tendensen ses også på Sjælland.

Selvom flere danskere i 2020 valgte at holde ferie i sommerhuse herhjemme, så var der ifølge Feriehusudlejernes Brancheforening alligevel en samlet nedgang på over en million overnatninger i forhold til 2020, fordi antallet af udenlandske overnatninger faldt som følge af corona-pandemien og den deraf følgende grænselukning.

Nu viser nye tal fra Danmarks Statistik, at der i år i juni måned var fire procent flere overnatninger, i alt 1,8 millioner overnatninger, foretaget af danske borgere end i samme periode sidste år.

Samtidig er antallet af danske bookinger i husuger - i alt 384.700 husuger ved slutningen af juni - for resten af året, seks procent højere end på samme tid sidste år.

Få ledige huse i august Tendensen genkender man i Feriepartner Odsherred, der står for udlejning af 366 sommerhuse på Sjælland. Her kan man nemlig melde alt udsolgt i juli, og det er først ved indgangen til august, at et begrænset udvalg af sommerhuse er ledige.

- Vi har intet ledigt. Alt er udsolgt. Jeg tænker, det er det samme hos mine kolleger, siger Charlotte Nielsen, der er bureauchef i Feriepartner Odsherred, der er en del af fonden Geopark Odsherred.

- Normalt har vi en fordeling på ca. 50/50 på danske og tyske bookinger, måske er par procent fra Østrig, men i år er 70 % af bookingerne danske og 30 % tyske.

- Allerede omkring februar og marts kunne vi melde udsolgt i uge 29, det plejer først at komme en del senere, så vi har godt kunnet mærke, at efterspørgslen var en del højere end normalt, fortæller Charlotte Nielsen.

Bureauchefen vurderer, at folk, der har besluttet sig for at holde ferien herhjemme simpelthen har været tidligere ude for at sikre sig et sommerhus.

Tyskerne booker senere Udover den øgede efterspørgsel fra folk i Danmark, så ser sæsonen samtidig ud til også at blive længere i år, idet man i Feriepartner Odsherred kan notere sig, at der er flere tyske bookinger i august og september, end der plejer.

- Det har [tidligere på sæsonen] været tyndt med tyske bookinger, og vi har været nødt til at aflyse mange bookinger på grund af rejserestriktioner. Mange lurepasser lidt, ligesom vi selv gør, så tyskerne har ventet lidt med at booke. Der er stadig folk, der er usikre på, om kan de komme eller ej. Vi håber, at rejserestriktioner og corona opfører sig pænt over efteråret, så folk kan komme. Der skal ikke så meget til, at det ændrer sig, konstaterer Charlotte Nielsen.

Positiv effekt i området Men trods den uvished, så er den forlængede sæson positivt nyt.

- Det er super godt for området, erhvervet, de handlende, gårdbutikker og så videre. Det smitter af på hele området, at sæsonen varer lidt længere end normalt, fastslår Charlotte Nielsen.

Ifølge Feriehusudlejernes Brancheforening udlejes der ca. 40.000 sommerhuse i Danmark, som i alt genererer en omsætning på 18,4 mia. kroner årligt og skaber op mod 22.000 fuldtidsjobs langs de danske kyster.