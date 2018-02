Kontrakten på byggeriet af en ny Storstrømsbro løber op i 2,1 milliarder kroner. Illustration: Vejdirektoratet.

Officielt: Italienere skal bygge ny Storstrømsbro

Sjælland - 26. februar 2018 kl. 13:52 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter ugers udsættelse på grund af historier om korruption og bestikkelse i hjemlandet og en truende konkurs underskriver Vejdirektoratet nu en kontrakt med italiensk konsortium på, at de skal bygge en ny storstrømsbro.

Den sidste sten for en kontraktunderskrivelse er nemlig blevet ryddet af vejen.

Fredag eftermiddag udløb fristen for, at de øvrige konsortier, der var med i opløbet men tabte, kunne klage over udbudsprocessen. Men ifølge Klagenævnet for Udbud oplyser til Sn.dk, at der »p.t. ikke er modtaget en klage, der vedrører udbuddet« fra de konsortier, der tabte udbuddet.

Og mandag eftermiddag bekræfter Vejdirektoratet så, at kontrakten med Storstrøm Bridge Joint Venture (SBJV) er underskrevet.

Et projekt, der ifølge Erik Stoklund Larsen, der er projektdirektør i Vejdirektoratet, kommer hele Region Sjælland til gavn.

- Der har været skrevet og sagt meget om SBJV i den seneste tid. Vi har imidlertid haft en god dialog med deres hold hele vejen igennem udbudsprocessen, og med den aftalte selskabskonstruktion er vi klar til at fortsætte samarbejdet om at få bygget selve broen. Den nye Storstrømsbro vil komme hele regionen til gavn, både mens arbejdet er i gang, og efter broen åbner for trafik, siger han i en pressemeddelelse.

Socialdemokraternes Magnus Heunicke er glad for, at kontrakten nu endelig er underskrevet. Og det trods et meget uskønt forløb, hvor det har vist sig, at to ud af de tre italienske firmaer i konsortiet er fedtet ind i korruptionssager i hjemlandet, ligesom firmaet Condotte er i så store økonomiske problemer, at de reelt er blevet tvunget til at trække sig.

- Det eneste gode, man kan sige om den her proces er, at alle de her ting kom frem før kontrakten blev underskrevet. Men nu er der lavet en kontrakt, hvor firmaerne stiller store økonomiske garantier, og der er taget juridiske forbehold for nye retssager, siger han til sn.dk.

- Når det er sagt, at det godt, vi kommer i gang nu. Den gamle Storstrømsbro er ældgammel, og den kan simpelthen ikke holde mere, tilføjer han.

