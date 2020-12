Skinnerne på Østbanen er så slidte, at lokalbanens tog har måttet køre for nedsat fart i et år. Region Sjælland, der har ansvaret for banen, har ikke de ca. 500 millioner til en renovering i kassen, og har heller ikke råd til at låne dem. Foto: Henrik Fisker.

Østbanen: Umage alliance har køreplan, der skal sikre nye skinner

Sjælland - 23. december 2020 kl. 10:41 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

En umage alliance bestående af SF og Venstre går nu sammen for at tvinge regeringen til at finde penge til at renovere de stærkt nedslidte skinner på Østbanen.

Efter flere forgæves forsøg på at presse regeringen til at afsætte penge til at renovere den sjællandske lokalbane, senest i finanslovsforhandlingerne, har SF nu i stedet fundet sammen med det største parti i blå blok:

- Vi er nået dertil, hvor vi er nødt til at skrue bissen på over for regeringen. Den har ikke villet hjælpe Østbanen og landets øvrige lokalbaner, der i veres øjne får for få penge til vedligeholdelse og modernisering. Og så må vi jo finde nogle andre at danne et flertal med, siger Anne Valentina Berthelsen, transportordfører for SF.

Hun og Venstres Jacob Jensen, der også er 2. næstformand i Region Sjælland, har derfor taget initiativ til en høring om lokalbanernes økonomi i Folketingets transportudvalg.

Høringen skal bane vejen for, at et flertal i Folketinget pålægger regeringen at finde flere penge til landets lokalbaner, og derigennem finansiere en skinnerenovering af Østbanen.

I Venstre har der i noget tid været uenighed mellem de lokale venstre-borgmestre i Stevns og Faxe samt Jacob Jensen på den ene side, og så Venstre på Christiansborg på den anden.

På Christiansborg har Venstre-politikerne frygtet, at pengene til en skinne-renovering på Østbanen skulle findes i de kommende infrastrukturforhandlinger. Og dermed, at der ikke ville være penge til eksmepelvis nye motorvejs-projekter såsom Kalundborgmotorvejen eller Næstved-Rønnede motorvejen.

Men nu er man blevet enige om at arbejde for, at pålægge regeringen at finde pengene på anden vis.

- Vi er helt enige om, at der er en udfordring her, der skal løses, men vi har været uenige om finansieringen. Det, vi arbejder på nu, er, at se om vi kan pålægge regeringen til at afsætte ekstra penge til landets lokalbaner, og dermed Østbanen, i de kommende økonomiforhandlinger med Danske Regioner. Alternativt at regeringen finder pengene på anden vis, siger Jacob Jensen.

Det er ikke første gang, at Venstre og SF er gået sammen for at presse regeringen.

Tidlgiere har Jacob Jensen og SF's klimaordfører Signe Munk slået sig sammen for at presse regeringen til at finde penge til at rense op efter de såkaldte generationsforureninger.

Det banede vej for, at samtlige partier i Folketinget først pålagde regeringen at skaffe finansiering hurtigst muligt til en oprydning, og dernæst, at der blev skaffet penge til oprydningen på næste års finanslov.

