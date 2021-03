Region Sjælland har ansvaret for Østbanen, der kører på strækningen Faxe Ladeplads/Rødvig-Køge-Roskilde. Men regionen har ikke økonomi til at reparere banens nedslidte skinner, og derfor forsøger fler partier nu at presse regeringen til at finde penge til at finansiere reperationen af skinnerne, der ventes at løbe op i 510 millioner kroner. Foto: Henrik Fisker.

Østbanen: SF og V hiver to ministre i Folketingssalen

En umage alliance bestående af SF og Venstre tager endnu et skridt i forsøget på at presse regeringen til at finde penge til den nedslidte sjællandske lokalbane, Østbanen.

Først afholde de to partier en høring om Østbanen og landeta dnre lokalbaner i februar. Og nu indkalder de to partier transportminister Benny Engelbrecht og indenrigsminister Kaare Dybvad til en forespørgselsdebat i Folketinget. Målet er, at samle et alternativt flertal, der akn pålægge regeringen at finde penge til lokalbanen, der er så nedsl,idt, at dens tog har kørt med nedsat fart i over et år, og hvor toget onsdag simpelthen kørte af sporet ved byen Hårlev.