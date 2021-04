Anne Møller Ronex (th.) er stærkt utilfreds med, at de samme partier, der i januar afviste et R-forslag om sætte fart på udbuddet af nye skinner til Østbanen, nu foreslår præcis det samme. Foto: Mie Neel.

Østbanen: R raser over rød tyvstart

For fire måneder siden fik De Radikale ørene i den politiske maskine i Region Sjællands regiosnråd. Det skete da partiet foreslog at igangsætte et udbud af en skinnerenovering af Østbanen, selv om S-regeringen på Christiansborg i over et år havde modsat sig at give regionen en økonomisk håndsrækning.