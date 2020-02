1,05 millioner passagerer brugte Østbanen i 2019, men skinnerne er så slidte, at Transportministeriet og Region Sjælland i slutningen af januar iværksatte en undersøgelse af hvad BRT-busser på asfalt i samme spor vil koste. Til stor lokal utilfredshed. Foto: Henrik Fisker.

Østbanen: Ombygning til busser er dyrere end nye togskinner

Sjælland - 20. februar 2020 kl. 07:16 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver formentlig dyrere at ombygge Østbanen til BRT-busser, end at renovere de nuværende nedslidte skinner, som ventes at koste mellem 440 og 660 millioner kroner.

Det oplyser transportminister Benny Engelbrecht (S) i et svar til De Konservatives Brigitte Klintskov Jerkel.

»De indledende beregninger af projektet, tyder på, at omkostningen til en ombygning af Østbanen til grøn BRT vil koste mere end 660 mio, skriver transportministeren i svaret, der kan læses i sin helhed her.



De Konservatives Brigitte Klintskov Jerkel har stillet en række spørgsmål om lokalbanen Østbanen til Transportminister Benny Engelbrecht (S). Foto: Janus Spøhr.



Brigitte Klintskov Jerkel havde forud spurgt Benny Engelbrecht, hvorfor BRT-busser overhovedet er kommet i spil på Østbanen, når landets første BRT-rute i Aalborg ventes at koste over 500 millioner kroner i anlægsudgifter.

Billigere på sigt Benny Engelbrecht understreger dog, at anlæggelsen af BRT kun er en del af Østbanens samlede økonomi. I sidste ende vil BRT potentielt være billigere samlet set:

»Der forventes således at være væsentlige besparelser på vedligehold og drift af banen ved en omlægning. Det gælder både, hvis man omlægger til almindelig grøn højklasset BRT eller førerløs drift.... På den lange bane kan der frigøres et betydeligt økonomisk råderum med en grøn BRT-løsning, som eksempelvis kan anvendes til at øge serviceniveauet«, skriver Benny Engelbrecht.

Han understeger, at der netop er tale om indledende beregninger, og at den undersøgelse, som transportministeriet og Region Sjælland har igangsat i fællesskab, vil vise, om det kan svare sig at gå videre med projektet eller ej.

Drop BRT Brigitte Klintskov Jerkel mener dog ikke, der er grund til at gå videre med BRT-projektet.

- Transportministeren virker meget forhippet på, at det her BRT-projekt skal blive til noget. Hvis allerede de indledende beregninger har vist, at omkostningen ved at anlægge BRT er højere, end hvad en renovering i allerværste fald vil koste, hvorfor i alverden så overhovedet gå i gang med BRT-undersøgelsen, siger hun.

Hun får opbakning fra SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen.

- At BRT skulle have en bedre økonomi, afhænger da af, om man kan opretholde samme service og samme antal passagerer, som i dag. Det tror jeg ikke på, en BRT-bus kan, siger hun.

Hjælp regionen Brigitte Klintskov Jerkel mener, at man fra Christiansborg bør koncentrere kræfterne om at hjælpe Region Sjælland med en skinne-renovering.

- Man kan hjælpe til bedre lånemuligheder eller øge beløbet til kollektiv trafik i de kommende økonomiforhandlinger med regionerne. Man kunne også tage banen med i de kommende infrastrukturforhandlinger, siger hun.

Sn.dk har bedt Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland (S), om en kommentar til de nye oplysninger. Han vil dog afvente BRT-undersøgelsen og regionens egen undersøgelse af prisen for en skinnerenovering, før han konkluderer noget:

- Men hvis vi overhovedet skal gå videre med BRT, så skal serviceniveauet være mindst lige så godt som det tog, vi havde før hastigheden blev sat ned i december sidste år, siger han.

