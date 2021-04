Indenrigsminister Kaare Dybvad Bek tager Region Sjællands ønske om penge til Østbanen med til forhandlingerne med Danske Regioner. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Østbanen: Minister klar på »en god løsning«

Sjælland - 09. april 2021 kl. 13:08 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Der var skuffelse hos S-regeringens partikammerat, den socialdemokratiske regionsrådsformand Heino Knudsen, da regeringen torsdag præsenterede sit store transportudspil »Danmark fremad«.

Lokalbanen Østbanen, hvis skinner er så nedslidte, at toget har måttet køre for nedsat fart i over et år, var ikke nævnt i udspillet. Hverken direkte eller indirekte.

Regionen har ikke 500 millioner kroner i kassen til at fikse de nedslidte skinner. Og økonomien, der er 100 procent finansieret af tilskud fra staten, rækker ikke til at låne penge til en skinnerenovering.

Ifølge indenrigsminister Kaare Dybvad (S), der om kort tid skal forhandle med Danske Regioner om næste års økonomi, har Østbanen dog hans opmærksomhed.

Region Sjælland skal nemlig senest have en afklaring, om man kan få statens hjælp inden sommerferien, hvis ikke projektet skal blive forsinket eller gå helt i stå.

- Vi ved godt, at vi skal have afklaring omkring det inden sommerferien. Jeg er i dialog med Region Sjælland om at sikre banens økonomi, siger Kaare Dybvad til avisen.

Han vil dog på ingen måde love, at regeringen er klar til at dele en pose penge med 500 millioner kroner ud til regionen.

Det vil ifølge indenrigsministeren risikere at skabe en uheldig tendens, hvor regionerne kommer rendende og beder om endnu flere penge, end de allerede får i tilskud, hver gang en lokalbane kommer i problemer.

- Hvis jeg giver Region Sjælland en check på en halv milliard, så bliver det næste, at så er der to baner i Nordsjælland, der også beder om en halv milliard kroner hver, og derfter kommer der en bane i Vestjylland, der også skal bruge en halv milliard. Og så er det pludselig to miliarder kroner ekstra, vi skal finde, og det har jeg ikke at gøre godt med, siger ministeren, der fortsætter:

- Men vi er klar til at finde en god løsning på det.

