Regeringen og støttepartierne gav tirsdag håndslag på, at regeringen skal komme med en model, der kan prioritere Østbanen og dens slidte skinner i de igangværende infrastukrturforhandlinger. Torsadg blev den formelt stemt i gennem i Folketinget, og det har fået flertal i Region SJællands regionsråd til at foreslå, at udbuddet af skinnearbejdet sættes i gang straks. Foto: Henrik Fisker.

Østbanen: Flertal klar til at sætte skinne-udbud i gang

Sjælland - 22. april 2021 kl. 16:05 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Selv om det end nu er usikkert, hvor pengene præcist skal komme fra, så skal der sættes gang i et udbud af skinneudskiftning på Østbanen i gang med det samme.

Sådan lyder det i en fælles udmelding fra S, DF og SF i regionsrådet, der tilsammen udgør flertallet bag regionsrådsformand Heino Knudsen (S), efter regeringen og støttepartierne tirsdag vedtog, at der skal findes en løsning for Østbanen i de igangværende infrastrukturforhandlinger. En aftale, der dog først er formelt bekræftet efter en afstemning i Folketinget torsdag.

- Det her er et kæmpe stort skridt nærmere en løsning for Østbanen, som vi har kæmpet for rigtig længe. Vi har nu en seriøs forventning om, at vi kan få hjælp til at gennemføre en udskiftning af skinnerne på Østbanen, og derfor foreslår vi tre partier, at vi igangsætter selve udbuddet af arbejdet nu. Så kan vi komme rigtig i gang, så snart vi har vished for, at pengene er på vej, siger regionsådsformand Heino Knudsen.

Han er med på, at der er tale om en foreløbig aftale mellem regeringen og støttepartierne, hvor den endelige finansiering ikke er afklaret. Den skal først findes, når regeringen i løbet af forhandlingerne fremlægger en model til »mulig prioritering af skinnenettet til Østbanen og andre lokalbaner«, som det hedder i aftalen mellem de fire partier.

- Det er selvfølgelg helt afgørende, at man opnår en aftale på Christiansborg. Men vi går jo heller ikke ud og køber skinner nu. Vi vil bare sætte udbuddet i gang, siger Heino Knudsen. Der er en del papirarbejde, der skal på plads, inden regionen er klar til at sætte et udbud i gang formentlig. Derfor vil regionsrådet formentlig først kunne vedtage at sætte et udbud i gang i løbet af maj.

- Vi og ikke mindst borgerne langs Østbanen har ventet længe på det her. SÅ hvis det på nogne måde kan lade sig gøre i løbet af de næste par uger, så skal vi da se på det, siger næstformand i Regionsrådet Peter Jacobsen (DF).

SF's gruppeformand Tina Boel glæder sig over, at hendes partifæller på Christiansborg har fået presset regeringen til at finde en løsning nu i de igangværende infrastrukturforhandlinger frem i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner op mod sommerferien.

- Skinnerne på Østbanen er så slidte, at vi snart ikke ved, om vi må køre længere. Derfor er det vigtigt med en form for afklaring nu, frem for at skulle vente, siger hun.

Venstres 2. næstformand i regionsrådet, Jacob Jensen, der også sidder i Folketinget og har kæmpet for at få reeringen på banen i Østban-sagen, er lit forbeholden over for at sætte udbuddet i gang allerede nu.

- Jeg er enig i, at vi i regionen skal gøre alt hvad vi kan for at være klar, så snart vi har pengene. Men jeg kender også S-regeringen godt nok til at vide, at den vil gøre alt for at sno sig uden om det her. Eller måske komme frem til en løsning, som ikke er så god, som vi går og håber på, siger Jacob Jensen.