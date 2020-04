Østbanen: Afsætter millioner til anlægsarbejde i år

I slutningen af 2019 viste en analyse af Østbanen, at dens skinner og spor er så nedslidt, at farten blev sænket fra 100 til 70 km/t. Ifølge foreløbige beregninger koster en sporrenovering 440-660 millioner kroner. Region Sjælland, som har ansvaret for banen, har ikke pengene i sit budget eller har råd til at låne dem. Derfor har man arbejdet på at få en økonomisk håndsrækning fra Christiansborg. Prisen for en skinnerenovering samt en alternativ løsning, omlægning af banen til BRT-busser, er lige nu ved at blive analyseret.

Foto: Henrik Fisker