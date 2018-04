Ørsted-aktier sikrer SEAS-NVE milliard-overskud

- Jeg er glad for, at vi har været vedholdene i at have produktionsaktier. Og jeg er glad for, at vi har dem de rigtige steder som i Ørsted, siger Jesper Hjulmand, administrerende direktør i SEAS-NVE, til aviserne.

- Vi havde et budget, hvor der var lagt op til et resultat på 200 millioner kroner. At vi lander på 334 millioner, er jeg selvfølgelig ret fornøjet med. Det er positivt, at det går godt i vores vindforretning, at vi har fastholdt vores kundemasse og ikke mindst, at vi har positive tal for energisalget, selv om vi har sat prisen på vores tariffer på elnettet ned med 27 procent over de sidste 12-15 måneder, siger Jesper Hjulmand.