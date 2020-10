Braunstein er blandt de sjællandske bryggerier, som er med i Natholdets Julekalender. Foto: Rune Reggelsen Skjold

Ølsmagning med Natholdet

Sjælland - 01. oktober 2020 kl. 17:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Det bliver nu muligt at smage med, når Natholdets Julekalender løber over skærmen. Natholdet er gået sammen med Craft Makers Collective og 23 bryggerier for at sende årets øljulekalender helt ud i de danske julestuer - og samtidig støtte en kriseramt bryggerbranche. Efter to sæsoner, hvor danskerne har efterspurgt at kunne smage med, bliver det i år muligt at købe en kasse med alle øllene fra Natholdets Julekalender, så man kan smage med, når ølekspert Carsten Berthelsen kyndigt guider Anders Breinholt og Søren Rasted igennem årets julekalender for voksne.

- I de foregående sæsoner af Natholdets Julekalender oplevede vi en enorm efterspørgsel fra danskerne om at smage med. Efterspørgslen var så stor, at da vi sidste år annoncerede de 24 øl, som var med i øljulekalenderen, måtte flere af bryggerierne melde udsolgt i en lang periode efter. Derfor håber vi, udover at levere god underholdning, at vi kan være med til at støtte de mindre danske bryggerier i disse coronatider ved for første gang at give danskerne mulighed for at smage og drikke med i danskproducerede øl fra hele landet, siger Anders Breinholt fra Natholdet.

I julekalenderen er der øl fra fire sjællandske bryggerier: Bryggeriet Skands, Braunstein, Herslev Bryghus og Alefarm Brewing. Ud over de i alt 24 øl består julekalenderen af fire danske snaps, Natholdets egen specialøl og et Natholdet-ølglas.

Ambitionen er, at 400.000 danske specialøl skal ud i julestuerne i forbindelse med Natholdets Julekalender.

- Det er en del af vores strategi om at udvide udbuddet af gode danske øl, og derfor er vi særligt glade for, at vi med Natholdets platform nu forhåbentlig kan få endnu mere øl fra danske bryggerier ud til flere danskere - hvilket især lover godt for branchen i disse krisetider, siger Head of Business Development fra Craft Makers Collective Anders Mundelin.