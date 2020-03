Over 60 landsmænd landet over slog sidste år stalddøren op til Økodag. Men i år må køerne komme på græs uden tilskuere. Foto: Allan Nørregaard.

Øko-køer må danse uden publikum

Den efterhånden traditionsrige Økodag, hvor man kan komme ud og se økologiske køer blive sendt på ræs, bliver aflyst for at mindske risikoen for smitte-spredning. Det oplyser Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse.

- For Køerne er intet forandret. Vi skal huske på, at naturen går sin gang, og at øko-køerne altid er på græs fra april til november, lyder det fra Michael Langberg, formand for Økologisk Landsforening, i pressemeddelelsen.