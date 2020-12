Øger Corona-beredskab: Patienter kan sendes til Fyn eller hjem før tid

- Det er vigtigt at sige, at vi ikke slipper nogen patienter uden, at der er gode folk, herunder praktiserende læger, der kan tage over. Men alt det her gør vi, for at sygehusene skal have plads til at tage sig af de Covid-19 patienter, der kommer ind, men også alle andre, der har behov for livsnødvendig eller akut behandling, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.