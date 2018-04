Ø: Lockoutpenge skal gå til flere hænder

De lønkroner, regionen måtte spare under en eventuel lockout, skal bruges til flere hænder og efteruddannelse af sygehuspersonalet, frem for at indhente aflyste behandlinger og operationer af patienter. Sådan lød et beslutningsforslag fra Enhedslisten, der blev debatteret på et møde i Region Sjællands regionsråd mandag aften, skriver Sjællandske.