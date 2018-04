Demonstration i forbindelse med de verserende overenskomstforhandlinger. Lokale tillidsfolk på SJælland er uenige om, hvorvidt aftaleteksten omkring betalte spisepauser er juridisk holdbar eller ej. Foto: Allan Nørregaard

OK18: Spisepause splitter sygehus-ansatte

Sjælland - 25. april 2018 kl. 14:54 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har Social- og sundhedshjælpere rundt om på sygehusene, der i dag går hjem efter en otte timers arbejdsdag, uden at have fået vådt eller tørt. Så vi synes, det her er et godt resultat.

Det siger Ann Søgaard, sektorformand for alle Social- og sundheds-ansatte (SOSU) på sygehusene i Holbæk, Roskilde, Køge Slagelse, Næstved og Nykøbing F. til DAGBLADET og Nordvestnyt, efter LO's forhandlere natten til onsdag valgte at indgå en overenskomst med Danske Regioner. En overenskomstaftale, som de øvrige regionale forbund, FTF, som blandt andet organiserer sygeplejersker, og Akademikernes Centralorgansaition, der organiserer læger, ikke valgte at skrive under på.

Aftalen indebærer generelle lønstigninger på 6,1 procent over de næste tre år. Det sker inden for en generel lønrammestigning på 8,1 procent. De resterende to procent skal blandt andet gå til at indhente lønefterslæb for særlige faggrupper og ekstra lønstigning til lavtlønsgrupper som netop SOSU'erne.

Samtidig indeholder aftalen en »betryggelse om den betalte spisepause«. Og netop den formulering er ikke sikker nok til, at de øvrige forbund vil skrive under.

- Grundlæggende er vi nået rigtig langt, og det skyldes, at vi i fællesskab har stået sammen. Vi synes ikke, at de formuleringer, der ligger om spisepausen lige nu er stærke og bindene nok til, at vi vil skrive under. Og jeg synes ikke, at man bør indgå et forlig, siger Helle Dirksen, formand for Dansk Sygeplejeråd i Region Sjælland.

Bo Viktor Jensen, formand for FOA i Roskilde, undrer sig over, at de øvrige forbunds syn på spørgsmålet om spisepause.

- Så vidt jeg har forstået, så har LO's jurister sagt god for, at den her formulering sikrer os rent juridisk, mens de øvrige forbunds jurister åbenbart er kommet frem til noget andet. Jeg håber, de øvrig forbund vælger at slutte sig til. For vi risikerer at tabe alt det, vi faktisk har opnået ved at stå sammen, på gulvet og ende i en storkonflikt. Og hvis det ender med et lovindgreb vil vi ende med et langt dårligere resultat, end vi har opnået nu. Det er jeg slet ikke i tvivl om, siger han.

