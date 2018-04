OK18: LO-enegang skuffer sygeplejersker

-Grundlæggende er vi nået rigtig langt, og det skyldes, at vi i fællesskab har stået sammen. Vi synes ikke, at de formuleringer, der ligger om spisepausen lige nu er stærke og bindene nok til, at vi vil skrive under. Og jeg synes ikke, at man bør indgå et forlig, siger Helle Dirksen.