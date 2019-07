Astrid Carøe er født og opvosket i Sorø og er student fra Slagelse Gymnasium. I dag bor hun i København. Foto: Tomas Revsbech.

Nyvalgt SF'er s bedste råd: Husk at tage dig god tid!

Sjælland - 09. juli 2019 kl. 08:40 Af Tomas REvsbech

I forbindelse med et stort interview på Sn.dk i forbindelse med en ny artikelserie om nyvalgte, sjællandske folketingspolitikere, der kører hen over sommeren, har vi interviewet SF's nyvalgte Astrid Carøe.

Og så lige stillet tre hurtige spørgsmål oven i hatten:

Hvad er det bedste råd, du har fået?

- At tage sig god tid.

- Det giver bedre mulighed for at fordybe sig, når man arbejder, eller nørde, når man studerer. Men man skal også tage sig god tid i livet. Jeg har altid gået meget op i min skolegang. Hvis ikke jeg havde taget en længere pause efter gymnasiet, var jeg sikkert gået i gang med at læse i stedet for at blive involveret i SF og i dag sidde i Folketinget.

Hvornår gjorde du sidst nogen glad?

- Det var, da jeg for et par dage siden inviterede hele min familie på middag på Roskilde Festivallen. Min mor, far, søster og bror tager alle sammen på festivallen. Og det er en slags tak for al deres hjælp og støtte i valgkampen. Det blev de ret overraskede over og meget glade for.

Hvem ser du op til?

- Min mormor.

- Hun var barn af danske udvandrere og voksede op i Paraguay og Argentina, hvor der blev kigget skævt til hende, da hun insisterede på at rejse til USA for at tage en universitetsuddannelse. Datidens kvinder skulle helst føde børn og passe dem. Da hun møder min morfar flytter de til Danmark og bosætter sig i Rungsted. Hun kunne ikke bruge sin amerikanske uddannelse, og her var kulturen også, at man da skulle være frue og husmor. Der var ikke mange, heller ikke fruerne i omgangskredsen, der forstod at hun tog en dansk uddannelse og arbejde. Til sidst blev hun skilt fra min morfar, hvilket også var usædvanligt i de kredse på den tid, flyttede til Spanien, hvor hun arbejdede resten af sit arbejdsliv som lærer.