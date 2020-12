Send til din ven. X Artiklen: Nyuddannede akademikere på Sjælland hårdt ramt af coronaledighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyuddannede akademikere på Sjælland hårdt ramt af coronaledighed

Sjælland - 27. december 2020 kl. 08:11 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

I det seneste år er det gået ned ad bakke for nyuddannede akademikere på Sjælland med at komme i job.

Siden marts, hvor coronakrisen satte ind, er ledigheden vokset med 74 personer. Ser man på antallet af ledige, er dette nu på 310 personer. Sidste år på samme tid var tallet 270 ledige.

Dermed har de økonomiske konsekvenser af coronakrisen for alvor haft sin effekt på antallet af job til nye universitetskandidater på Sjælland.

- I en coronatid, hvor akademikerledigheden har fået et ekstra nøk opad, har de nyuddannede brug for hjælp her og nu. Fra jobcentre og de akademiske a-kasser ved vi, at når nyuddannede får mulighed for at få foden indenfor hos virksomhederne, så er det virkelig noget, der virker i jagten på job. Derfor opfordrer jeg til, at regeringen åbner for at forbedre mulighederne for virksomhedspraktik og give tilskud til virksomheder i forbindelse med ansættelser af nyuddannede, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

På trods af, at regeringen i coronakrisen har sørget for hjælpepakker til erhvervslivet, er det ikke lykkedes at holde en hånd under beskæftigelsen for nyuddannede.

- Vi står stadig i en situation med stor økonomisk usikkerhed, som fortsætter i lang tid frem. Jeg er alvorligt bekymret for, at vi ender med at få en corona-generation af nyuddannede langtidsledige, hvis ikke der sker noget hurtigt. Ledigheden blandt nyuddannede er ikke kun et problem for den enkelte, men for hele samfundet, påpeger Lars Qvistgaard.

Udfordringen med at få nyuddannede i job har tidligere på året fået regeringen til at nedsætte et tværgående partnerskab til at kigge på nye løsninger bestående af blandt andet arbejdsmarkedets parter, de store uddannelseskommuner, de videregående uddannelsesinstitutioner og a-kasserne.

Arbejdet her skal bidrage med praksisnære løsninger, der kan lette overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet for nyuddannede fra videregående uddannelser set i en både national, regional og kommunal sammenhæng.sj@sn.dk