Om tre år ser ambulancefordelingen helt anderledes ud i Region Sjælland, hvor regionen skal stå for to områder, og et eller to private selskaber for de to andre områder. Foto: Allan Nørregaard.

Nyt udbud rykker rundt på ambulance-stationerne

Sjælland - 20. marts 2021 kl. 08:24 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Når kontrakten med Falck udløber ved udgangen af 2023 overtager Region Sjælland selv mindst halvdelen af ambulancedriften og kørslen med sygetransport. I dag kører Falck Danmark A/S alle ambulancer i Region Sjælland, mens regionen selv står for nødbehandlerne, akutlægen og akutbilerne, som er bemandet med specialuddannede paramedicinere.

Men fra 1. februar 2024 bliver hele ambulanceområdet omorganiseret.

- Det er en stor opgave, vi kommer til at stå for cirka 60 procent af beredskabet, så vi kommer til at skulle hyre omkring 350 mennesker, siger Benny Jørgensen, der er præhospital direktør i Region Sjælland.

Han forventer ikke, at der bliver problemer med at få hyret ambulancefolk.

- Der bliver brug for mange kvalificerede reddere, og selv om Falck er en stor kulturbærende organisation, så skal vi gøre vores ypperste for, at overgangen bliver bedst mulig, siger Benny Jørgensen.

Politikere: Det offentlige skal med Det var et enig regionsråd, som i maj 2020 besluttede, at det ambulance-beredskabet skal opdeles i fire områder i stedet for de nuværende seks.

Samtidig afgjorde politikerne, at Region Sjælland skal stå for to af områderne. Delområderne får udgangspunkt i de fire akutsygehuse i Holbæk, Køge, Slagelse og Nykøbing F.

- Hidtil har beredskabet fortsat med den gamle struktur fra amterne, og nu bliver det delt op i fire ligeværdige områder med samme antal ambulancer, siger Benny Jørgensen.

Det Præhospitale Center indleverer om kort tid regionens bud på ambulancekørsel i alle fire delområder og den liggende patienttransport.

Kontrakter afgøres til vinter Falck er stadig med i kampen om at køre ambulancer i Region Sjælland, virksomheden blev sammen med PreMed A/S i januar prækvalificeret til at byde på opgaven.

Deres bud skal indleveres 12. april.

- Der er helt vandtætte skotter, jeg afleverer vores bud lang tid inden, og jeg kommer ikke til at være en del af evalueringen af de øvrige tilbud, understreger Benny Jørgensen.

De endelige tilbud evalueres i september-oktober 2021.

Regionsrådet tager efterfølgende stilling til tildeling af kontrakterne, og hvilke områder, regionen selv vil stå for ambulancekørslen i.

Nye tider Både regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og Venstres Jacob Jensen lagde i forbindelse med vedtagelsen af udbud og ny ambulancestruktur vægt på, at omorganiseringen sker for, at borgerne skal få bedre service.

Det betyder konkrete ændringer i de steder, hvor ambulancerne kører ud fra.

Falck-stationen i Snertinge skal ikke længere være udgangspunkt for ambulancer.

Det samme gælder Falck-stationen i Hvalsø, og Falck-stationen i Ruds Vedby.

- Især omkring Ruds Vedby oplever vi, at det er et område med udfordringer. De fleste af udkaldene er til opgaver i Dianalund og Gørlev, og vejene i det område er rigtig smalle, og det gør det svært at køre stærkt i mørke, for du er nødt til at tage højde for, at der kan komme en fra en sidevej, siger Benny Jørgensen.

Ændringerne betyder til gengæld, at der i stedet skal være stationer i Jyderup, Dianalund, Gørlev, Osted og Kirke Hyllinge samt Sorø.

- Området har været inddelt på samme måde i 50-60 år ud fra den historiske placering af Falcks stationer. Nogle af placeringerne er ikke hensigtsmæssige længere, når vi gerne vil have et borgernært beredskab. Det skal være et dynamisk set-up. Det skal ikke være bygningerne, som er afgørende. Hvis der er noget, vi har overset, kan vi ændre det senere, siger Benny Jørgensen.

Senest er der placeret nye nødbehandler-enheder (brandfolk med ekstra førstehjælpsuddannelse) i Borup, Fuglebjerg og Vig, som kan sendes af sted, så de kan begynde livreddende indsats, før en ambulance ankommer.