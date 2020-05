Tal fra Mybanker viser, at boligkøbere i Region Sjælland bliver særlig hårdt ramt af, at Realkredit Danmark nu kræver, at boligkøbere skal lægge 10 procent i udbetaling.

Nyt udbetalingskrav rammer hårdt på Sjælland

Sjælland - 14. maj 2020 kl. 09:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Realkredit Danmark i midten af april ændrede deres krav til, hvor mange penge boligkøbere selv skal stille med, har der været bekymringer at spore blandt danskerne. Kravet om at kunne stille med 10 procent af boligens værdi fik flere eksperter til at frygte et forøget pres på boligmarkedet, og nu viser tal fra Mybanker, at boligkøbere i Region Sjælland bliver hårdt ramt af det nye krav.

De nye krav om 10 procents udbetaling fra Realkredit Danmark rammer især de yngre kunder udenfor Hovedstaden, viser nye tal fra Mybanker.

Tallene er baseret på data fra flere end 16000 boligkøbere. Her viser det sig, at især førstegangskøberne udenfor Hovedstaden vil blive hårdt ramt af kravet om at kunne lægge 10 procent i udbetaling. I Region Sjælland er det kun 29 procent af alle førstegangskøbere, der har et rådighedsbeløb på 10 procent eller derover.

Det nye krav kan altså få store konsekvenser for de danskere, der ønsker at købe en bolig.

En halvering - Helt konkret vil det betyde, at det beløb, der kan købes bolig for, halveres. En person, der i dag har en opsparing på 200.000 kroner, vil før det nye krav være godkendt til at købe en bolig til fire millioner kroner, da opsparingen svarer til fem procent af købsprisen. Når udbetalingskravet stiger til 10 procent, kan den samme person kun godkendes til at købe en bolig til 2 millioner kroner, fortæller Nete Sørensen, der er boligekspert hos Mybanker.

Det øgede krav til udbetaling kommer især til at kunne mærkes blandt de yngre førstegangskøbere. Blandt de 18-29-årige er det således kun 32 procent, der vil have 10 procent til rådighed. Faktisk skal vi blandt førstegangskøberne helt op i aldersgruppen 60+ før et flertal af køberne vil have mulighed for at indfri kravet.

Rammer hele boligmarkedet Når førstegangskøberne ikke kan komme ind på markedet, får det ifølge Nete Sørensen også betydning for andre boligejere.

- Når færre kan godkendes til at købe bolig, vil det forventeligt også påvirke efterspørgslen, og det vil få en negativ konsekvens for liggetider og prisniveau. Derfor vil et 10 procent krav til udbetaling også ramme de købere, som allerede har en ejerbolig i forvejen og som skal ud og købe en ny. De boligejere vil kunne risikere at få en lavere pris end før tiltaget, ligesom det kan forventes, at det vil tage længere tid at få solgt deres nuværende bolig, siger Nete Sørensen.

Udbetalingskravet på 10 procent er indtil nu begrænset til kun at gælde for Danske Bank. Hos andre realkreditinstitutter, som for eksempel Jyske Realkredit, gælder den sædvanlige regel om fem procent udbetaling stadig. Og forskellen på realkreditinstitutternes krav kan også mærkes i trafikken hos Mybanker, hvor brugerne kan sammenligne priser og få hjælp til at skifte bank.

- En stor del af den øgede trafik, vi i øjeblikket mærker på vores skift bank-service, kommer fra boligkøbere, oplyser Nete Sørensen, boligekspert hos Mybanker.

