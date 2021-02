Geopførslen af sygehusvaskeriet, hvor omkring 50 mennesker var ansat, er endnu engang stødt på et bump. Foto: Hans Jørgen Johansen

Nyt sygehusvaskeri er slået tilbage til start

Sjælland - 02. februar 2021 kl. 06:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Det nedbrændte sygehusvaskeris ny placering er endnu engang uvis. Nu er både Tornved, Svinninge, Holbæk, Vig og Svebølle i spil.

En uventet jordforurening og et stykke jord, der skal bruges, når Kalundborg-motorvejen forlænges, har kort fortalt væltet planen om at genopføre det tidligere sygehusvaskeri ved den lille by Tornved nær Jyderup i Nordvestsjælland.

Her var et flertal bestående af hele regionsrådet på nær Dansk Folkeparti ellers i efteråret blevet enige om at genopføre vaskeriet, der brændte ned i sommeren 2018. DF holdt på en placering i Svebølle.

Men oplysningen om en anslået regning på 3,6 millioner kroner for at fjerne forureningen, fik Det Konservative Folkeparti til at slå om og trække et tidligere forslag ind i sagen. Partiet lagde vægt på en grøn løsning, og så gerne at vaskeriet blev genopført i Holbæk - byen, hvor det oprindeligt lå.

Sagen kort Sygehusvaskeriet ved Holbæk Sygehus, der leverer rent tøj, dyner og puder til halvdelen af regionens sygehuse, brændte natten til 6. juni 2018.

I sommeren 2020 pegede et flertal i regionsrådet på genopføre det i Jyderup.

Men de tre grunde i Jyderup, der var udpeget af Holbæk Kommune, duede alligevel ikke. Den tunge trafik til vaskeriet ville komme for tæt på et boligområde.

DF stod alene med at holde på genopførsel i Svebølle.

I september pegede flertallet på en grund i Tornved.

Men partierne blev nyligt oplyst om en forurening, og at en del af grunden skal bruges til ny Kalundborg-motorvej. I løbet af mandagens ekstraordinære forretningsudvalgsmøde i Region Sjælland kom Venstre og Radikale med på De Konservatives ide om at genoverveje placeringen.

På det virtuelle regionsrådsmøde samme aften kæmpede Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten imod at genoptage sagen, fordi der efter deres vurdering ikke forelå så væsentlige nye oplysninger i sagen, at der efter den kommunale styrelseslov var grundlag for at standse processen.

- Men der ligger nye oplysninger om energiforsyningen, det er en ny oplysning, at det er muligt at drive vaskeri på baggrund af miljørigtig energi som biodiesel, sol, vind eller biomasse, sagde Christian Wedell-Neergaard (K).

- Vi kan konstatere, at der er en jordforurening. Det er jo netop en af de begrundelser, der blev brugt til at afvise en placering i Svebølle, sagde Jacob Jensen (V).

Med DF's stemmer var der et snævert flertal for at diskutere videre. Og det gjorde regionsrådet så eftertrykkeligt. Og Peter Jacobsen (DF) slog på, at der netop i Svebølle, hvor varmeværket ville blive nabo, er mulighed for en grøn løsning med det samme.

- Svebølle er blevet bortdømt på et forkert grundlag, det er dybest set det bedste sted, lød det fra Peter Jacobsen, som afviste beskyldninger om, at han foretrækker denne placering i Kalundborg Kommune, fordi det er hans hjemkommune.

To gange time out Så langt så godt. Men Konservative havde slet ikke skrevet specifikt om Svebølle i deres forslag, og det fangede Socialdemokraterne, hvor gruppeformand Jan Hendeliowitz stillede forslag, om at regionen skulle arbejde videre med at undersøge Tornved-grunden og mulige placeringer i Holbæk.

Så gik blå blok i time out uden for skærmen.

Da de kom tilbage, var Svebølle med i deres forslag.

Men S drillede videre og tog Svinninge med, hvor der så tidligt i processens for offentligheden lukkede fase også har været vurderet mulige grunde. Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) opfordrede til et kompromis.

Endnu en gang måtte VKR og DF et smut uden for. Retur og klar til enighed i hele regionsrådet.

Alt er i spil Så kom DF's Julie Jakobsen på banen og talte for at åbne for flere af de tidlige udpegede steder.

Det drejer sig om Vig, opklarede regionsrådsformanden, og så er hele ballet i de tre nordvestsjællandske kommuner åbent igen.

Efter mødet udtalte socialdemokraten Felex Pedersen, der ligesom Julie Jacobsen er fra Odsherred:

- Jeg vil naturligvis kæmpe for Vig. Der er de ting, der efterspørges; der er plads og transportmulighederne er gode. Og så har de brug for ufaglært arbejdskraft, og dem har vi masser af i Odsherred.

