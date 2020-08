Nyt samarbejde mellem RUC og regionen

- Vi bygger videre på et allerede godt samarbejde og løfter vores fælles ambitioner og mål til et nyt niveau. Vi vil styrke de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer i regionen, og vi vil finde løsninger, der reducerer udledningen af C02. Men vigtigst af alt vil vi skabe forandringer, der kommer alle borgere til gavn. Vores indsatser skal bidrage til, at ældre borgere kan holde sig mentalt og fysisk raske og at flere unge bruger muligheden for at tage en videregående uddannelse her i Region Sjælland, siger Hanne Leth Andersen, rektor for Roskilde Universitet.