Nyt navn er en hyldest til oprindelsen

Sjælland - 26. august 2020 kl. 08:25 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Siden de to regionale Syd- og Vestsjællandske elselskaber, SEAS og NVE, fusionerede i 2005, er der vokset en ny energi- og fibernetkoncern op af den sjællandske muld. Transformationen fra elselskab til en koncern med mange facetter inden for kerneforretningen energi er nu så langt, at der er brug for et nyt navn og en ny identitet til virksomheden.

Senest er købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning en væsentlig milepæl i energi- og fibernetkoncernens vækststrategi, der styrker koncernens kerneforretning og kompetenceniveau yderligere.

- Med købet bliver vi med ét en anden virksomhed. Med 2,8 mio. kundeforhold, mange nye kolleger og ansvaret for det østdanske elnet er der behov for en identitet og et navn, der favner hele koncernen, og som tydeliggør vores ståsted som virksomhed, nemlig vores unikke ejerform som andelsselskab, fortæller administrerende direktør, Jesper Hjulmand.

Andel er valgt som nyt navn, fordi det både siger noget om, hvor selskabet kommer fra, og peger mod en historisk særlig dansk tradition med andelsselskaber og fællesskaber. Og så er det på samme tid moderne og tidstypisk i forhold til deleøkonomi, nye lokale fællesskaber og privatdrevne foreninger.

En hyldest til rødderne - Med det nye navn Andel hylder vi vores oprindelse. Det er vigtigt for os at have et navn, som viser kunder, andelshavere, medarbejdere og samarbejdspartnere, at de er en del af noget større. Som andelsselskab ligger det i vores DNA, at vi skal skabe værdi for vores ejere, kunder og samfundet omkring os, forklarer Jesper Hjulmand og fortsætter:

- Vi skal ikke servicere aktionærer eller pensionsopsparere. I stedet bidrager alt overskud positivt til Andels udviklingskraft og bliver kanaliseret tilbage til vores andelshavere og kunder - eksempelvis i form af nye investeringer i digital infrastruktur, nye grønne og visionære energiløsninger samt donationer og bidrag til regionsudvikling.

Inden for de kommende måneder skifter SEAS-NVE's selskaber A.m.B.A. og Holding navn til Andel. Der bliver i forbindelse med navneskiftet til Andel lanceret et nyt logo og en ny brand-identitet, der harmonerer med koncernens arbejde med at løse vigtige opgaver inden for den grønne omstilling, digitalisering, indfasning af elbiler og vedvarende energiproduktion.