Patienter, der er i hæmodialyse, skal typisk have renset deres blod på sygehuset to-fire dage om ugen. Lang transport lægger ekstra pres på en i forvejen opslidende dag. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Nyresyge skal have kortere vej til dialyse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyresyge skal have kortere vej til dialyse

Sjælland - 13. marts 2021 kl. 13:23 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Når du er nyresyg og har brug for at få renset dit blod flere gange om ugen i flere timer, er en lang køretur måske det, der tapper de sidste kræfter.

Læs også: Keld kører en time for at få renset blodet

Men det bliver bedre for mange patienter. I løbet af 2022 åbner Region Sjælland dialyse i både Køge og Næstved, og dialyseafsnittet i Nykøbing F får to ekstra pladser.

På nuværende tidspunkt er der 33 pladser i Holbæk, 26 pladser i Slagelse, 25 pladser i Roskilde og 25 pladser i Nykøbing F.

To ekstra pladser og to nye afsnit Det ændrer sig i løbet af næste år. Først får Nykøbing F. to ekstra pladser. Midt på året åbner et dialyseafsnit på Næstved Sygehus, og sidst på året åbner et dialyseafsnit i Køge.

- Dialyseområdet har været underdimensioneret i en årrække, og det har haft betydning for patienterne. Nu sikrer vi et tilbud, der kan matche patienternes behov nu og i de kommende år, udtalte Annemarie Knigge (S), formand for Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud i Region Sjælland, da et enigt regionsråd forleden vedtog planen. Nyreafdelingen på Sjællands Universitetshospital Roskilde står for regionens mest specialiserede behandling af nyrepatienter, og her bliver den akutte dialyse ved med at være i de kommende år, fortæller overlæge Lene Boesby.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen.

Dialyse Det er en kunstig rensning af patientens blod, når nyrerne ikke fungerer.

Man fjerner affaldsstoffer fra kroppen og regulerer kroppens salt-, syre- og væskebalance - ved enten hæmodialyse eller peritonealdialyse.

Hæmodialyse kræver adgang til en blodåre. Dialysemaskinen pumper fra blodbanen gennem filteret og tilbage til kroppen efter rensning. Det tager typisk tre-fire timer og foretages to-fire gange om ugen.

Det foregår oftest på sygehuset, men nogle patienter har hjemme-hæmodialyse.

Ved Peritonealdialyse har patienten fået indlagt et kateder i maven. Blodet renses gennem bughulen med en dialysevæske, og bughinden fungerer som filter.

Det kan ofte gennemføres af den nyresyge selv hjemme - fx hver nat.

- Vi udvider med en dialyse-satellit i Køge på et tidspunkt efter 1. september næste år, men så længe nefrologisk afdeling (nyreafdelingen, red.) er i Roskilde, vil den akutte dialyse skulle være her. De patienter, vi begynder med at tilbyde at flytte til Køge, vil være mennesker, der bor i nærheden og som er stabile i deres behandling, siger Lene Boesby.

Nyreafdeling skal til Køge Når udvidelsen af Sjællands Universitetshospital Køge er færdig i 2025, skal nyreafdelingen flytte til Køge. Så bliver det omvendt Roskildes dialyse, der bliver en satellit under Køge.

Lidt over 500 borgere i regionen har brug for dialyse, og det er stigende.

Cirka 32 procent af dem har såkaldt hjemmedialyse. Det er typisk en dialyseform, hvor man skylder affaldsstoffer ud ved at skylle væske gennem bughulen, så bughinden fungerer som filter. Men det kan også lade sig gøre at have et hæmodialyse-apparat, som det på sygehusene, hjemme.

- Vi er faktisk verdensmestre i at få hjemmedialyse til at fungere, og det vil vi gerne bevare og udvide til flere patienter. Hvis man kan få det til at fungere, eventuelt med hjælp fra en pårørende, er det tit bedre for patientens livskvalitet. Men mange af vores patienter er svækkede, det er hårdt at være nyrepatient, en del er ældre og har problemer med synet. Derfor er det også godt, at vi kan få dialyseafsnittet tættere på folks bolig, siger Lene Boesby.

Dialyse på ferien Region Sjællands dialyseplan satser også på at kunne tilbyde danske og udenlandske feriegæster, at de kan få dialyse på et af sygehusene.

- Det har vi desværre været nødt til at afvise i et stykke tid, fordi vi ikke har ledig kapacitet, og det er ærgerligt. Det er en stor omvæltning at få brug for dialyse, og det bliver meget mere udfordrende at rejse. Men det kan sagtens lade sig gøre at få dialyse på et andet hospital også udenfor Danmarks grænser. Derfor vil vi også gerne kunne tilbyde feriedialyse, siger Lene Boesby,