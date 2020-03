Udviklingssygeplejerske og forsker Dina Melanie Sørensen fra Klinisk Onkologisk Afdeling stårende i det rum, der er taget i brug til apparatet, som ses på bordet. Foran ligger et eksemplar af de små nåle, der bruges til at tage en dråbe blod med. Metoden minder om blodsukkermålinger. Foto: Sjællands Universitetshospital

Nye tiltag for at undgå smitte

Sjælland - 20. marts 2020 kl. 19:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I blodprøveambulatoriet på Sjællands Universitetshospital Roskilde kan de ventende være flere og sidde tættere end godt er for folk med svækket immunforsvar midt i coronaepidemien, derfor har onkologisk afdeling (kræftafdelingen) lavet et eget midlertidigt blodprøveambulatorium et andet sted på sygehuset.

- Det kan man blive booket til, hvis man er patient på onkologisk eller hæmatologisk afdeling, fortæller Mads Nordahl Svendsen, ledende overlæge på onkologisk afdeling.

Han står også i spidsen for kræftbehandlingen på Næstved Sygehus, men kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse om, der også her vil blive lavet et mere beskyttet sted til blodprøve for de kræftramte.

Måler immunforsvar Til gengæld har man både i Næstved og i Roskilde fået etableret et sted, hvor kræftpatienter i kemoterapi kan få tal på deres immunforsvar, inden de kommer ind på selve kræftafdelingen.

- Det er et EU-forskningsprojekt, hvor patienterne hjemme måler deres immunforsvar med en lille dråbe blod. Det har vi taget i klinisk brug med det samme, for vi ved, at det virker, siger Mads Nordahl Svendsen.

Patienterne ringer i forvejen og aftaler at møde op. Her bliver de mødt af personalet, får taget prøven, hvor svaret kommer hurtigt i displayet. Hvis »immuntallet« er i orden, kan de få deres kemoterapi på afdelingen.

Patienterne får også taget blodtryk og målt puls, ligesom deres almene tilstand bliver vurderet.

- Hvis de har feber og er syge, skal kræftpatienter i udgangspunktet også være hjemme og ride stormen af, men vi følger op på, hvordan de har det hver eller hver anden dag, siger Mads Nordahl Svendsen.