73.919 danskere er indtil videre blevet testet for coronavirus. 6496 personer er bekræftet smittede med virusset. Det reelle tal skønnes dog at være højere. (Arkivfoto).

Nye tal om corona: Færre indlagt - men ikke i Region Sjælland

Ifølge nye tal fra Sundhedsstyrelsen og Region Sjælland viser, at antallet af borgere, der er indlagt med Covid-19 i Region Hovedstaden og på landsplan falder. I Region Hovedstaden er der efter nogle dages stilstand nu 188 indlagt. Det er et fald fra 196 dagen før. På landsplan er antallet faldet fra 380 indlagte til 362.

I Region Sjælland har antallet af indlagte imidlertid stabiliseret sig på lige under 60 indlagte.