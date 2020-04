Nye tal: Sådan fordeler de corona-smittede sig i kommunerne

Fald i indlagte

Antallet af indlagte med Covid-19 er faldet over hele landet fra fra mandag til onsdag. Mandag var der 310 indlagte, mens der ved opgørelsen onsdag var 267. Et fald over to dage på 43.

I Region Hovedstaden følger man landstendensen, mens tallet er mere stationært i Region Sjælland. Det oplyser Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen tirsdag kl. 14.00.