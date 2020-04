PÅ geriatriske afdelinger for ældre, medicinske patienter i Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. sygehuse har store andele af de ansatte været smittet med Covid-19.

Nye tal: Så mange sygehusansatte er nu smittet med Covid-19

Coronavirus og Covid-19 rammer ikke kun borgerne i Region Sjælland. Også blandt personalet på enkelte afdelinger på sygehusene i Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. har der været så mange smittede, at afdelingerne enten har måttet lukke ned midlertidigt eller har måttet omorganiseres.

104 ansatte i Region Sjælland er lige nu hjemsendt med Covid-19, mens yderligere 107 har været sygemeldte. Det oplyser Region Sjælland til Sn.dk. Et tal, der muligvis kan være højere, fordi man ifølge Sn.dk's oplysninger endnu ikke har fået svar på alle prøver, der blev taget på samtlige ansatte og patienter hen over weekenden.

På Holbæk Sygehus har over halvdelen af de ansatte på Geriatrisk Afsnit været smittet. Selv om de ikke har været syge på én gang, har afdelingen alligevel været så presset, at den siden sidste uge har været midlertidigt lukket ned. Det fortæller vicedirektør på Holbæk sygehus, Knut Borch-Johnsen.

- Ud af 32 medarbejdere viste det sig, at 14 har været testet positive. De har været sendt hjem i karantæne, som de skal. Vi har efterfølgende testet alle de øvrige, og der var der yderligere tre, der blev testet positive, fortæller han.

Afdelingen begyndte gradvist at genåbne mandag morgen, og vil være oppe i fulde omdrejninger fra på mandag.

Langt de fleste er fra sygehusets Geriatriske Afdeling. Her har 33 medarbejdere været smittet. Omkring 12 er stadig hjemme. Det oplyser Henrik Stig Jørgensen, vicedirektør på NSR.

Henrik Stig Jørgensen påpeger, at Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus har 58 ansatte, der har været smittet med Covid-19. Men det skal holdes op imod, at sygehusene har cirka 3000 ansatte. Til gengæld har smitten ramt enkelte afdelinger, som geriatrisk afdeling meget hårdt, erkender han.

- Der kan vi nu se, at de kan have mindre feber end yngre patienter og så har de andre symptomer såsom mavesmerter. Det har vi tidligere ikke været opmærksomme på kunne være Covid-19, siger Henrik Stig Jørgensen.

- Vi mener, at sygdommen er kommet ind via patienter, som er blevet indlagt med andre sygdomme, men som ikke har haft Covid-19 symptomer som hoste, hovedpine, feber, åndedrætsbesvær og lungebetændelse.

Smitten har betydet, at man har måttet omorganisere afdelingen og sende patienter hen på andre afdelinger, oplyser vicedirektøren.

Både han og Knut Borch-Johnsen mener, at sygehusene har styr på smitte-risikoen nu.

De henviser til, at man i weekenden begyndte at teste alle indlagte for Covid-19. Det samme gjorde man altså også med alt sundhedspersonale.