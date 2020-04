73.919 danskere er indtil videre blevet testet for coronavirus. 6496 personer er bekræftet smittede med virusset. Det reelle tal skønnes dog at være højere. (Arkivfoto).

Nye tal: Så mange er corona-indlagte på sjællandske sygehuse

Corona-epidemien og antallet af Covid-19 patienter ser ud til at have stabiliseret sig.

I Region Hovedstaden er 196 nu indlagt og i behandling for Covid-19, mens det gælder for 58 borgere i Region Sjælland. Det er en lille stigning i begge regioner, men antallet af patienter på landsplan samlet set bliver ved med at falde.