Danskerne afleverede sidste år 2655 tons batterier til genanvendelse på genbrugspladsen, hvilket svarer til 53 procent af den mængde batterier, vi købte. I ny kampagne vil organisationen Elretur forsøge at få flere af os til at aflevere de gamle batterier til genanvendelse. Foto: Simon Dinsen Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Nye tal: Mange batterier ryger direkte i skraldespanden - Men nogle sorterer bedre end andre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nye tal: Mange batterier ryger direkte i skraldespanden - Men nogle sorterer bedre end andre

Sjælland - 19. august 2021 kl. 13:59 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Selv om danskerne er blevet mere miljøbevidste og sorterer affald som aldrig før, kyler vi stadig masser af miljøbelastende, brugte batterier direkte i skraldespanden eller i »småt brandbart« på genbrugspladsen.

Det viser en ny analyse som Elretur, en nonprofitorgansiation for producenter og importører af el-produkter, har fået udarbejdet.

Ifølge analysen, så afleverede danskerne i 2020 cirka 2655 tons batterier til genanvendelse. Men andre 410 tons batterier røg i »småt brandbart« på genbrugspladsen, mens cirka 400 tons batterier aldrig nåede længere end til skraldespanden med husholdningsaffald. Dertil kommer cirka 190 tons udtjente batterier, som ifølge Elreturs direktør Morten Harboe-Jepsen, stadig sidder i skuffer, kasser, batteridrevet værktøj, køkkenapparater og legetøj rundt om i danskernes hjem.

- Vi kan blive endnu bedre til at sortere vores brugte batterier og sørge for at få dem afleveret, end vi gør i dag, siger siger Morten Harboe-Jepsen, og fortsætter: - Det handler eksempelvis om at man får husket og tage batterierne ud og få dem afleveret, når de ikke kan mere. Det kan også være at man klikker batterierne fra og får dem afleveret separat, når man skal aflevere sin udtjente boremaskine på genbrugspladsen, tilføjer han.

Indeholder sjældne råstoffer Han peger på, at det ikke bare har miljømæssige konsekvenser, når batterier ender med at blive brændt af i et affaldsanlæg af:

- Batterier indeholder sjældne råstoffer, som er svære at udvinde, når de ender i et forbrændingsanlæg. Så der er også en samfundsøkonomisk gevinst ved at sortere batterier rigtigt, siger Elretur-direktøren.

Udkanten topper Der er dog stor forskel fra kommune til kommune på, hvor mange batterier, borgerne får afleveret til genanvendelse.

Borgerne i Lolland er dem, der afleverer flest batterier til genanvendelse. Men også borgerne Odsherred, Fredensborg, Slagelse, Halsnæs og Roskilde er i top 10 blandt landets kommuner. Kommuner som Gentofte, Ishøj og Høje-Taastrup ligger derimod i den tunge ende, ifølge undersøgelsen.

- Overordnet set er udkants- og landkommuner generelt bedst til at sortere batterier. Vi har ikke undersøgt hvorfor. Men vi ved fra andre undersøgelser, at borgere i enfamiliehuse, der har egen skraldespand, er bedre til at sortere end borgere, der bor i etagebyggeri, siger han.

Ifølge Morten Harboe-Jepsen skyldes det, at der bor flere unge i etagebyggeri, der ikke sorterer så nøje, som ældre generationer.

- Og så kan man generelt smide skraldet ud i containere lidt mere anonymt, når man bor i etagebyggeri, end når man har sin egen skraldespand i indkørslen. Det kan også spille ind, siger han

Få voksen-skældud Elretur forsøger nu at råbe alle danskere op gennem en ny, humoristisk kampagne med skuespilleren Bodil Jørgensen som omdrejningspunkt.

Kampagnen er en gentagelse af Jørgensens efterhånden berømte voksenskældud af »manden« Claes, når han enten har smidt batterier i skraldespanden eller bare ikke har fået sendt dem til genanvendelse.

I den nye kampagne deler Bodil Jørgensens karakter ikke bare verbale øretæver ud til Claes, men også til blandt andre »dyrevenner« og »klimatosser«.

Videoerne med Bodil Jørgensen kan blandt andet findes og deles fra hjemmesiden elretur.dk.