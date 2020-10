Det bliver mellem 1 og 3 procent dyrere at bruge rejsekortet fa næste år. Til gengæld slipper man for prisstigninger, hvis man rejser med almindelig enkeltbillet eller med pendlerkort. Foto: Christian Mikkelsen.

Nye tal: Lidt dyrere togrejser på Rejsekort - andre går fri

Det bliver en smule dyrere at rejse med tog, bus og metro fra næste år for de togrejsende, der bruger rejsekort. Priserne for at rejse med pendlerkort og enkeltbilletter bliver derimod holdt i ro. Det oplyser DSB.

Prisændringerne træder i kraft 17. januar og betyder eksempelvis, at prisen for at rejse i to zoner stiger med 0,50 kr. fra 16 til 16,50 kr.. Det svarer til en prisstigning på 3,1 procent.