Nye tal: Frivillige i sygehues corona-jobbank nærmer sig milepæl

Sjælland - 23. marts 2020 kl. 11:26 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Risikoen for at coronavirusset skal sætte sygehuse og det øvrige sundhedsvæsen under pres fortsætter med at mobilisere masser af frivillige, der tilbyder deres hjælp til landets sygehuse.

Region Sjællands "corona-jobbank", der nu har været åben i en uge, nærmer sig de 2000 frivillige. Mandag morgen er antallet af frivillige, der har indsendt en ansøgning, nu oppe på 1874. Det oplyser Region Sjælland mandag morgen.

Til sammenligning var der 706 sidste mandag, knapt halvandet døgn efter, jobbanken åbnede.

Lyspunkt i en svær tid - Det her er et fantastisk eksempel på det fællesskab, der skal løfte os gennem den her meget svære situation i Danmark og i Region Sjælland. Det er virkelig et lyspunkt i en svær tid, og det varer mig helt oprigtigt meget, har Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland (S), tidligere sagt til Sn.dk om de mange frivillige.

Hvem er de frivillige 1874 havde mandag morgen meldt sig som frivillige i Region Sjællands "corona-jobbank". De fordeler sig således:

Læge : 212

Pædagog: 278

Social- og sundhedsassistent: 149

SOSU-elev: 61

Stud.MED: 129

Sygeplejerske: 225

Sygeplejestuderende: 164

Anden sundhedsfaglig uddannelse (Eks. laboranter og fysioterapeuter): 656



De frivillige er primært læger, sygeplejersker, sosu'ere og andre med sundhedsfaglig baggrund, som enten er gået på pension, studerende eller ledige. Men også bioanalytikere og mange pædagoger, som kan hjælpe til med eksempelvis psykisk syge eller andre udsatte borgere, har meldt sig klar.

Kan blive en fordel Heino Knudsen fortæller, at det faste personale på sygehusene: Læger, sygeplejersker, Social- og sundheds-hjælpere og øvrige personale nu kan mærke det stigende pres fra det stigende antal corona-smittede, der kræver behandling. Og der vil blive brug for at aflaste dem.

Spørgsmålet er hvornår, de mange frivillige kan komme i spil:

- Det ved vi ikke endnu. Men det gode ved, at så mange har meldt sig så hurtigt gør, at vores folk har mulighed for at gennemgå de mange ansøgninger, systematisere dem, så vi kan bruge de frivillige faglighed bedst muligt og samtidig sikre, at vi kan opretholde kvaliteten i vores sundhedsvæsen. Det er virkelig positivt, siger han.

I venteposition Samme budskab leverede koncerndirektør i Region Sjælland Leif Panduro Jensen sidste mandag over for Sn.dk

Men han understregede samtidig, at der i princippet kan blive brug for alle gode kræfter. I hvert fald i den kommende tid.

Sådan har antallet af frivillige med sundhedsfaglig baggrund, der er meldt sig i Region Sjællands jobbank udviklet sig:





Uge 12

Mandag: 706

Tirsdag: 962

Onsdag: 1293

Torsdag: 1572

Fredag: 1694



Uge 13

Mandag: 1874





Kilde: Region Sjælland. Sådan har antallet af frivillige med sundhedsfaglig baggrund, der er meldt sig i Region Sjællands jobbank udviklet sig:Uge 12Uge 13 - Vi kommer ikke til at sige til nogen af dem, der har meldt sig, at vi ikke har brug for dem. Men der vil være nogen, hvor vi må sige, at vi vender tilbage, når behovet opstår, sagde han til Sn.dk.

Begyndte som personlig opfordring Niels Reichstein Larsen, der er direktør på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR), opfordrede i sidste uge alle personer, med sundhedsfaglig baggrund, der kunne hjælpe, til at kontakte ham. Siden er det væltet ind med henvendelser, oplyser han på Facebook:

»Det er helt overvældende så mange af jer der tilbyder hjælp. Mange tak til alle jer, også for de mange delinger og støtte, skriver Niels Reichstein Larsen, der også opfordrer interesserede til at tage fat i regionens jobbank frem for at kontakte ham.

Region Sjællands "jobbank" for sundhedsansatte, pædagoger og andre med relevant baggrund, der vil melde sig som frivillige til corona-beredskabet, findes her.



En tilsvarende jobbank i Region Hovedstaden findes her.

