Nye tal: Fart på landevej største dræber

- Ulykker, der sker i en landzone, vil oftere ske med højere hastighed end i byerne. Dermed stiger risikoen for, at ulykken medfører alvorlig personskade, lyder det fra Marianne Foldberg Steffensen, trafiksikkerhedsekspert i Vejdirektoratet.

Ifølge Vejdirektoratet er det kendetegnende for begge politikredse, at der er en højere andel af de tilskadekomne og dræbte unge fra 18-24 år, der kørte et motorkøretøj i forhold til deres jævnaldrende på landsplan.

Fakta: Trafikulykker i Midt- og Vestsjællands Politikreds I 2019 var der 829 trafikulykker på Midt- og Vestsjælland, hvoraf 140 af ulykkerne var med personskade.

13 personer mistede livet. Antallet af dræbte er på niveau med gennemsnittet for 2015-2018, hvor 15 personer i gen¬nemsnit mistede livet om året.

Der var 3,04 personskadeulykker pr. 10.000 indbyggere i politikredsen i 2019. Det er lavere end landsgennemsnittet, som var 4,83.

I 2019 udgjorde spiritusulykker i Midt- og Vestsjællands Politikreds 13 procent af alle personskadeulykker. Det er højere end på landsplan, hvor det var 10 procent.

- Trafikken i Region Sjælland er præget af pendling over lange afstande, hvilket blandt andet betyder, at mange bruger bilen dagligt. Det er derfor ikke uventet, at trafikanter i motorkøretøjer udgør en større andel af de dræbte og tilskadekomne i regionens to politikredse end på landsplan. Det gør sig også gældende for de unge trafikanter i regionen, lyder det fra Marianne Foldberg Steffensen.