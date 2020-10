Det bliver mellem 1 og 3 procent dyrere at bruge rejsekortet fa næste år. Til gengæld slipper man for prisstigninger, hvis man rejser med almindelig enkeltbillet eller med pendlerkort. Foto: Christian Mikkelsen. Foto: Foto: Mik

Nye tal: Det bliver dyrere at rejse med toget

Sjælland - 26. oktober 2020

Det bliver en smule dyrere at rejse med tog, bus og metro fra næste år for de togrejsende, der bruger rejsekort. Priserne for at rejse med pendlerkort og enkeltbilletter bliver derimod holdt i ro. Det oplyser DSB.

Prisændringerne træder i kraft 17. januar og betyder eksempelvis, at prisen for at rejse i to zoner stiger med 0,50 kr. fra 16 til 16,50 kr.. Det svarer til en prisstigning på 3,1 procent.

Ifølge tal fra Din Offentlige Transport (DOT) stiger også rejser i tre og fire zoner med 0,50 kr. Prisen for for at rejse i fem til ni zoner stiger med en krone, mens rejser i 10 til 12 zoner stiger med to kroner. Længere rejser oplever ikke prisstigninger.

Screendump fra DOT's hjemmeside dinoffentligetransport.dk. Klik på billedet fot at se samtlige ændringer i priserne fra 17. januar 2021.

Nye rabatter for pensionister Den nye prisregulering betyder også, at pensionisterne i Østdanmark skal vænne sig til nye priser fra 17. januar.

Her træder sidste del af en større, omdiskuteret for af pensionistrabatterne i Østdanmark i kraft.

Indtil nu har der været to forskellige rabatsystemer. Et for henholdsvis det gamle HT-område i hovedstadsområdet, Nordsjælland, det gamle Roskilde Amt og så Stevns, mens resten af Sjælland, Lolland og Falster har haft et andet system.

Ændringen betyder som udgangspunkt, at alle, der er fyldt 65 år, får 25 procent rabat, når de rejser med bus, tog og metro, i hele Østdanmark. Rabatten stiger yderligere 20 procent, hvis man rejser uden for myldretiderne. Samtidig har man valgt at beholde pensionistkortet på pap - populært kaldet Mimrekort - uden krav om at checke ud og ind.