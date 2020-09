Nye tal: Bilister betaler mere og mere i parkeringsafgifter

Det er over 180.000 millioner - eller 23,7 procent - mere end i 2014, hvor FDM lavede den første opgørelse.

Heraf stod Københavns og Frederiksberg Kommuner alene for henholdsvis 643 millioner og 67 millioner kroner.

- Det er astronomiske summer, bilisterne må betale. Og vi må konstatere, det ikke er penge, der er kommet bilisterne til gode. Der mangler flere og bedre parkeringspladser, og det problem vokser i takt med, at både Københavnerne og sjællænderne, der pendler ind, får flere biler, siger Dennis Lange, juridisk chefkonsulent i FDM til Sn.dk.

Staten har nemlig indført et loft over, hvor meget kommunerne må beholde selv. Resten ryger i statskassen.

Og selv om reglerne blev lavet om tidligere i år, så kommunerne skulle få en større el af kagen selv, ligger Københavns Kommune stadig langt over det nye loft, fortæller hun.

- Vi har sat taksterne op i år. Men den eneste grund til, at vi gør det er, at vi ønsker at regulere trængslen i byen. De ekstra penge, vi måtte få ind, ryger i statskassen, siger hun.

(Artiklen fortsætter under grafikken.)