En omlægning af den nedslidte Østbanen til Bus Rapid Transit (BRT) som man kender det fra flere storbyer rundt om i verden, er lige nu ved at blive analyseret. Men Ministerium og konsulentfirmas indledende beregninger giver to vidt forskellige resultater. Foto: Henrik Fisker

Nye tal: BRT-busser på lokalbane kan koste lille milliard kroner

Sjælland - 25. april 2020 kl. 09:22 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regningen for at udskifte de slidte skinner på den østsjællandske lokalbane Østbanen med asfalt og BRT-busser kan vise sig at blive langt dyrere for skatteborgerne, end det hidtil har været fremme.

Det viser beregninger, konsulenthuset COWI har lavet for trafikselskabet Movia.

Her lægger konsulentfirmaet op til, at en BRT-bane vil blive bredere, end Transportministeriet og Vejdirektoratet har forventet. Står det til troende, vil BRT-banen ikke vil kunne holde sig inden for rammen af den nuværende jernbanes bredde, og det kan betyde, at regningen for at anlægge BRT på den østsjællandske lokalbane vokser fra anslået 431-603 millioner kroner, som også en sporrenovering anslås at koste, til 700-975 millioner kroner.

Det viser dokumenter, Sn.dk har fået aktindsigt i.

Ekspert: BRT på jernbane ikke prøvet før Niels Møller, tidligere infrastrukturchef i trafikselskaberne Regionstog og Lokaltog med ansvar for sporrenoveringer og hastighedsopgraderinger på Østbanen, Tølløsebane og Odsherredsbanen, har kigget på tallene fra både COWI samt Transportministeriet og Vejdirektoratet.

Han understreger, at det er godt, man får undersøgt en BRT-løsning til bunds, inden man bruger penge på en sporrenovering:

- Det er jo i sidste ende, skatteborgerne, der skal betale, siger han.

Han vurderer dog, at de endelige undersøgelser vil konkludere, at prisen for en sporrenovering vil være lavere end en BRT-løsning:

- Simpelthen fordi man har prøvet at renovere og opgradere banen i flere omgange. Det har man masser erfaring i. Omvendt har man jo ingen erfaring i, at anlægge BRT på en gammel jernbane i det fri land. Det er en helt ny løsning, man ikke har prøvet før, siger Niels Møller til Sn.dk

Dokumenterne viser også, at der er stor forskel på, hvad COWI og Vejdirektoratet har forventet, hvad den efterfølgende drift af BRT vil koste..

100 procent forskel Her er COWI's bud 40 millioner kroner årligt, eller det dobbelte af, hvad ministeriet og Vejdirektoratet er kommet frem til. Samtidig forventer COWI - i modsætning til ministeriet og Vejdirektoratet - et passagerfald på op imod 10 procent, hvis Østbanen omlægges til BRT.

De nye oplysninger får en af BRT-projektets kritikere til at ryste på hovedet:

- I mine øjne er BRT et stort eksperiment, der involverer Østbanens passagerer, Region Sjælland og deres økonomi og selve tilslutningen til kollektiv trafik i det hele taget. Og skal jeg og vi i SF overhovedet indlade på det, så skal vi altså ud i væsentligt billigere anlæg og drift, end de her beregninger lægger op til, siger SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen. .

Beregningerne fra Transportministeriet, Vejdirektoratet og COWI danner grundlag for den BRT-analyse, der lige nu kører parallelt med en en analyse af prisen for en sporrenovering på Østbanen.

Begge analyser ventes klar inden sommerferien.