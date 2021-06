25 nye, skrigorange redningsstiger skal redde liv i udvalgte havne i Region Sjælland. Stigerne er lette at få øje på - også om natten, hvor de lyses op af solcelledrevet lys. Foto: Trygfonden Foto: Reza Vahdati

Nye redningsstiger skal redde liv

Sjælland - 15. juni 2021 kl. 07:00

12 havne i Region Sjælland får i disse uger monteret orange stiger, der skal forbedre sikkerheden og medvirke til at forebygge drukneulykker.

Stigerne har solcelledrevet lys, så de kan ses fra vandet selv i mørke. Det kan forhåbentlig medvirke til, at færre drukner i havnene. Ifølge Trygfondens Nationale Druknestatistik er der i perioden 20021-2018 druknet i gennemsnit 14 personer hvert år i danske havne. Det svarer til en fjerdedel af alle drukneulykker i Danmark i perioden.

Er man uheldig at falde i havnebassinet, kan en redningsstige være det, der redder livet. I mange havne falder redningsstigerne ind i omgivelserne, og de er svære at se fra vandsiden - særligt når det er mørkt. TrygFonden har derfor udviklet en ny type redningsstige, der med sin skrigorange farve er nem at få øje på. Stigen har desuden indbygget lys og skridsikre trin, der når helt ned under vandlinjen, så det er nemt at kravle op på land.

- Tusindvis oplever hvert år at være tæt på at drukne, og vi ved, at et af de hyppigste steder for drukneulykker er havnene. Det kan være meget svært at komme op fra et havnebassin ved egen hjælp, hvis der ikke er en redningsstige, og i mange havne er redningsstigerne vanskelige at få øje på. Derfor har vi gennem flere år arbejdet med at udvikle og teste en stige, som er nem at få øje på og let at komme op ad. I denne omgang har vi doneret 180 redningsstiger, og en del af dem er på vej ud i 12 havne i Region Sjælland, hvor de skal medvirke til at øge sikkerheden, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

I alt hænger der nu knap 500 af TrygFondens redningsstiger rundt om i hele landet, hvoraf en række er blevet sat op i forbindelse med test af den nyudviklede stige. Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID), der blandt andet er en del af projekt "Sikker Havn" og står for at gennemføre risikovurderinger af havne, ser frem til, at redningsstigerne sættes op.

- Sikkerhed i de danske havne er i de senere år kommet mere og mere i fokus, hvilket blandt andet skyldes, at flere havne i dag er blevet fyldt med liv og mennesker, og at vandaktiviteter er populære som aldrig før. Redningsstigerne fra TrygFonden er med til at sætte skub i den positive udvikling og kan hjælpe de enkelte havne med at forbedre sikkerheden - til gavn for både personale og især de mange besøgende, der kommer både til vands og til lands, siger Jesper Højenvang, direktør i FLID.

TrygFonden, som har doneret de nye redningsstiger, har allerede åbnet for donation af flere redningsstiger, som havne kan søge frem til den 1. september 2021.