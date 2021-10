Som den første region i landet barsler Region Sjælland med et nyt system, der skal sikre personalet mod chikane. Foto: Kenn Thomsen/Kenn Thomsen/Sjællandske Medier

Nye numre skal beskytte sundhedspersonale mod chikane

Sjælland - 03. oktober 2021 kl. 10:32 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

- Goddag, det er doktor 7-9-13, og jeg skal undersøge dig i dag. Sådan kan det - lidt karikeret - komme til at lyde i fremtiden, når sundhedspersonale skal præsentere sig over for patienterne.

Som den første region i landet barsler Region Sjælland med en ny ordning, hvor sundhedspersonale på for eksempel regionens sygehuse og i psykiatrien skal have mulighed for at sløre deres identitet over for patienterne. Det kan ske ved at identificere sig med initialer eller et medarbejdernummer i stedet for det fulde navn, hvis det vurderes at være nødvendigt for personalets sikkerhed og privatliv.

- Man skal som patient kunne se, hvem man er blevet behandlet af, men vi skal samtidig beskytte medarbejderne mod eksempelvis chikane. Derfor har vi sat administrationen til at se på at udarbejde en model, så sundhedspersonale kan angive tjenestenummer eller ID i stedet for navn. Det er et kæmpe skridt, og det har sundhedspersonalet fortjent, siger Gitte Simoni, medlem af regionsrådet for Dansk Folkeparti, som er et af de partier, der har skubbet på for at få forslaget igennem.

Hun tilføjer, at hun håber, de fire øvrige regioner vil være med. Ellers er Region Sjælland parat til at gå solo, fremgår det af regionens budget for 2022, som hele regionsrådet står bag. Den endelige model for, hvordan ordningen skal se ud, og hvem der skal kunne benytte sig af den, er ikke klar endnu.

Udnytte nye regler Det er en ny bekendtgørelse om patientjournaler, der giver mulighed for, at medarbejdere i visse situationer kan identificere sig i journaler med entydig identifikation, som fx initialer eller medarbejdernummer i stedet for navn.

Gitte Simoni, som også er formand for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering i Region Sjælland, mener ikke, at det, som nogle vil betegne som en øget afstand mellem patient og behandler, bliver et problem.

- Jeg kan ikke se det som en ulempe, men, ja, det bliver svært at se, hvem man er blevet behandlet af. Man skal finde en løsning, så både patienter og personale er trygge og samtidig beskytte personalet mod de få patienter, der chikanerer, siger Gitte Simoni.

I Patientforeningen mener de, at man hellere burde se på flere ressourcer til sygehusene end at anonymisere de ansatte.

- Det er ikke en meget udbredt problematik, men der har bestemt været tilfælde, hvor patienter er gået over stregen. Det er grundlæggende vores opfattelse, at man bliver behandlet bedre af mennesker, man kender identiteten på. Det er utryghedsskabende at anonymisere, og det minder om forhold i mindre frie samfund. Det bør kun ske undtagelsesvist efter en grundig vurdering, siger landsformand for Patientforeningen Niels Jørgen Langkilde.