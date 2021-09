Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Nye miljøkrav forsinker Østbanerenovering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye miljøkrav forsinker Østbanerenovering

Sjælland - 08. september 2021 kl. 12:26 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Den tiltrængte renovering af de nedslidte skinner på Østbanen risikerer at blive udskudt i månedsvis. I værste fald et til to år.

Ifølge Movia og Lokaltog skyldes forsinkelsen, at Miljøstyrelsen ønsker mere tid til at vurdere miljøpåvirkningerne af projektet. Herunder, om der er brug for en helt ny VVM-undersøgelse af projektet. Kommer det krav oven i, risikerer sporrenoveringen f blive forsinket yderligere 12 måneder, oplyser Movia og Lokaltog.

Miljøkravene er kommet bag på både trafikselskaberne og Region Sjælland. Og kravet vækker i den grad undren i regionsrådets forretningsudvalg:

»Det er ikke til at bære, at borgerne i Faxe, Stevns og Køge Kommuner endnu en gang skal opleve, at der sker en forsinkelse af udskiftningen af skinnerne på Østbanen«, lyder det i en fælles udtalelse fra regionens Forretningsudvalg.

Heri fremgår det også, at man har bedt Lokaltog om en ny tidsplan for projektet samt en redegørelse for, hvordan driften kan fortsætte på banen indtil en sporfornyelse er gennemført.

»Forretningsudvalget vil sammen med Movia og Lokaltog presse maksimsalt på, for at miljøgodkendekslerne kommer på plads så hurtigt som muligt, lyder det i udtalelselsen fra Forretningsudvalget.