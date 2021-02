Hvis danskerne i højere grad følger de nye, klimavenlige kostråd, vil samfundet kunne få 12 milliarder kroner om året i sundhedsøkonomiske gevinster. Desuden vil mindre kød, mere grønt og flere bælgfrugter give os flere raske leveår. Foto: Dansk Vegetarisk Forening Foto: anaumenko - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Nye kostråd kan give samfundet milliarder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye kostråd kan give samfundet milliarder

Sjælland - 16. februar 2021 kl. 12:10 Kontakt redaktionen

Af Anders Spanggaard

Sjælland: Hvis danskerne i højere grad følger de nye, klimavenlige kostråd, vil samfundet kunne få 12 milliarder kroner om året i sundhedsøkonomiske gevinster. Desuden vil mindre kød, mere grønt og flere bælgfrugter give os flere raske leveår.

En bedre efterlevelse af de nye kostråd, som fødevareminister Rasmus Prehn (S) søsatte i begyndelsen af januar, vil forebygge godt 1000 for tidlige dødsfald blandt danskerne hvert år. Det viser en undersøgelse, som Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) ved Københavns Universitet har lavet for Fødevarestyrelsen.

- Ved at skære ned på kødet og spise mere grønt får vi flere raske leveår sammen med vores nærmeste. Samtidig estimeres det at give ekstra 12 milliarder kroner til samfundet, når vi skal håndtere færre af de livsstilssygdomme og helbredsproblemer, der følger med en usund kost, siger fødevareminister Rasmus Prehn (S)

Flere aktive år De økonomiske gevinster til samfundet er en kombination af færre omkostninger til sundhedsvæsenet, flere år på arbejdsmarkedet og værdien af øget livskvalitet.

Ifølge undersøgelsen er det især livsstilssygdomme som hjertekarsygdom, type 2 diabetes samt en række kræftformer, der opstår som følge af uhensigtsmæssige kostvaner.

Forskerne bag rapporten har en række forbehold for deres konklusioner. Der er således tale om estimerede gevinster, som bygger på en række beregningsforudsætninger.

Vegetarisk gevinst Dansk Vegetarisk Forening har sammenholdt den danske beregning med et internationalt studie fra Oxford University fra 2016. Dette studie viser, at en vegetarisk kost, sammenlignet med at følge de officielle kostråd, øger den sundhedsøkonomiske gevinst med 32 procent, mens en vegansk kost øger gevinsten med 45 procent.

I Danmark ville det svare til, at gevinsten stiger fra 20 til henholdsvis 26 og 29 milliarder kroner årligt. Dansk Vegetarisk Forening efterlyser derfor en ny beregning.

- Det er væsentligt at vide, hvad fordelene er ved at spise endnu mere plantebaseret. Der bør regnes også på vegetarisk og vegansk kost, så vi får et officielt dansk tal for dette, siger Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.

Han tilføjer, at der er enorme sundhedsøkonomiske gevinster, hvis vi spiser mere plantebaseret. Ifølge Dansk Vegetarisk Forening kan det finansiere en stor del af den grønne omstilling af samfundet, så vi når klimamålet om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030.

I april 2020 udgav Fødevareministeriet en beregning fra Københavns Universitet, som viste, at det danske samfund kan vinde syv milliarder kroner årligt på at følge de officielle kostråd - især ved at spise mindre kød, mættet fedt og salt.

Nu er der i anledning af de nye grønnere kostråd udgivet en ny beregning, som går grundigere til værks, og den når frem til, at gevinsten er på over 20 milliarder kroner årligt.